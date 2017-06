SHABU: Mohlo to být sexy. Nehoda supervozu policejním rekrutům nenahrála

PRAHA Má perfektní zrychlení a zvládá samozřejmě i vyšší rychlosti. Nejde to popsat, to si člověk prostě musí zažít. Tak počátkem května komentovala manažerka soukromé společnosti zapůjčení luxusního sporťáku BMW i8 jihomoravské policii. Proč ne, chtělo by se říci.

Pro honičky s dálničními piráty policie nadupanější motor, jako ten v hybridním „bavoráku“ s 362 koni pod kapotou, potřebuje. Připočteme-li podprahové sdělení potenciálním zájemcům o práci u sboru, že „hračky“, které mají doma v poličkách, mohou v policii reálně řídit, předčí kdejaký trik náborářů. A to zvláště v současnosti, kdy prakticky všechny ozbrojené složky nabírají mladé adepty, kteří chtějí sloužit státu. Sexy auto z plakátů se mohlo stát trumfem policejních personalistů. Jenže. Příběh plný pozitivních dopadů, a to jak pro policii, zprostředkovatele zápůjčky i výrobce BMW, získal o tři týdny později zásadní trhlinu. Nehoda policisty a zástupce šéfa hradního protokolu Vladimíra Kruliše, po níž oba cestující skončili s vážnými zraněními na jednotce intenzivní péče (autor oběma přeje co nejrychlejší uzdravení), dočasnou chloubu vozového parku policie zničila.

Na rozdíl od lidského zdraví si policie může pořídit sporťák jiný. Na odpis je ale pozitivní poselství. Vyšetřuje se, kdo řídil, jakou rychlostí vůz jel, ale i to, kdo akci v nočních hodinách posvětil. Kdyby se nehoda stala během dne otevřených dveří jihomoravské policie, zřejmě by si veřejnost řekla, že šlo o nešťastnou náhodu. V tomto případě se však nepříjemně vkrádá myšlenka, zda policie nevyměnila propagaci za dobré vztahy s VIP z Hradu.