Shakespeare očima překladatele. Plzeňskou premiéru Snu noci svatojánské uvede přednáška Martina Hilského

Svatební komedii Sen noci svatojánské, v originále spíše Sen středoletní noci, napsal William Shakespeare před zhruba 420. lety. Před třiatřiceti lety ji jako svoji vůbec první shakespearovskou hru převedl do češtiny Martin Hilský; z překladatelského hlediska, jak sám tvrdí, pro něj byla snad nejtěžší. Ví o čem mluví, protože během dalších bezmála tří desítek let dokončil překlad celého díla velkého alžbětinského dramatika, za nějž byl oceněn i Řádem britského impéria.



Překladatel Martin Hilský

Představení Snu noci svatojánské nastudoval s činohrou Divadla J. K. Tyla jako svůj první počin na této scéně režisér Filip Nuckolls, někdejší umělecký šéf Činoherního studia a jeden z kmenových režisérů divadelního spolku Kašpar. Scénu vytvoří Lukáš Kuchinka a kostýmy Jan C. Löbl, stejně jako u Nuckollsovy dnes už kultovní ústecké inscenace Zkrocení zlé ženy.

„Na hře je krásný onen průmět civilizace a nadpřirozeného světa. Shakespearovy slavnostní komedie by měly změnit divákův běžný čas ve sváteční prožitek. Čas by se měl na chvíli zastavit, změnit rychlost a snad i směr,“ míní Nuckolls. Do hlavních dvojrolí Thesea/Oberona a Hipolyty/Titanie obsadil Martina Stránského a Štěpánku Křesťanovou, mladé milence si zahrají Zuzana Ščerbová, Petr Konáš, Kamila Šmejkalová a Jan Maléř.