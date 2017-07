Stoneová si doběhla pro druhý bochník, Connery odešel s nepořízenou, říká majitel pražského pekařství

PRAHA Pečivo z jeho pekařství odebírají nejluxusnější pražské restaurace, po receptu na žitný chleba toužil herec Sean Connery a koupíte u něj i košer pečivo. Do Česka se přistěhoval z Dánska a rozhodl se věnovat tomu, co miluje nejvíce - zákuskům a pečivu. „Srdeční záležitostí je pro mě cukrařina. Nicméně i pekařina mě ohromně baví, zvlášť když můžu vymýšlet nové recepty,“ říká v rozhovoru pro server Lidovky.cz Lars Mansson.

Lidovky.cz: Pocházíte z Dánska. Jak vás napadlo otevřít si pekařství v Praze?

Do Prahy jsem přijel v roce 1996 na pozvání majitelů restaurace Kampa Park. Dva roky jsem pro ně vytvářel cukrářské výrobky v dánském stylu, pak jsem ještě rok působil v hotelu Hilton jako vrchní pekař a cukrář. Osudové pro mou budoucnost však bylo setkání s mou ženou, kterou jsem poznal v Kampa Parku. Když jsem po nějakém čase uvažoval, kam se posunout dál, vymysleli jsme společně koncept pekařství, které by dodávalo pečivo špičkové kvality pražským hotelům a restauracím.

Lidovky.cz: Původní profesí jste cukrář. Co vás baví více - cukrovinky či pečivo?

Srdeční záležitostí je pro mě cukrařina. I proto bych se k ní po letech rád vrátil. Se ženou proto zrovna nyní plánujeme, jak v rámci Mansson’s Bakery cukrářskou výrobu rozšířit. Nicméně i pekařina mě ohromně baví, zvlášť když můžu vymýšlet nové recepty. Vlastní pekařství mi v tomto ohledu dává dokonalou svobodu.

Lidovky.cz: Pečivo, které připravujete, rozvážíte také do luxusních pražských restaurací, mají nějaká speciální přání, jaké má pečivo být?

Našimi dlouholetými klienty jsou vyhlášené pražské podniky včetně takových ikon, jako jsou hotely Four Seasons, Mandarin Oriental, Augustin nebo Alcron a Kampa park. Některým dodáváme tradiční sortiment – ohromně oblíbený je především náš celožitný chléb Rye Bread, který z našeho kvásku vyrábíme už téměř 18 let. Jsou však i klienti, pro které vytvářím unikátní recepty na zakázku – třeba chléb s karamelizovanou cibulkou nebo chléb se sušenými houbami.

Lidovky.cz: Herečka Sharon Stoneová, která v Praze ochutnala váš chléb, si dokonce o recept na něj napsala. Poslal jste jí ho?

Ono to bylo trochu jinak. Po receptu na náš Rye Bread toužil Sean Connery, který jej ochutnal v hotelu Four Seasons. Jeho asistent pak volal mé manželce. Ta ale střeží naše výrobní tajemství tak dokonale, že i samotný James Bond odešel s nepořízenou. A Sharon Stone do našeho obchůdku zavítala osobně. I ona naše pečivo ochutnala v hotelu. Jednoho dne pak před obchodem zastavila limuzína a z ní vystoupila její asistentka. Chtěla koupit jeden bochník, ale vzápětí se za ní objevila Sharon Stoneová s prosbou, ať raději koupí rovnou dva.

Lidovky.cz: V pekárně prodáváte také košer pečivo. Jaká kritéria musí splňovat?

To by bylo na celou knihu. Podstatné je, aby košer pečivo neobsahovalo třeba mléko. Vejce zase v sobě nesmějí mít krvavé terčíky. Veškeré používané suroviny pak musejí být certifikované jako košer. Z toho důvodu jsme například začali používat jiný druh slunečnicového oleje.

Lidovky.cz: Musí být u pečení přítomný rabín?

Nemusí to být přímo rabín, ale minimálně jednou týdně k nám do pekárny skutečně přichází zástupce židovské obce, který nejen zapíná pec, osobně peče i košer chléb, ale kontroluje kvalitu surovin, a především dohlíží na dodržování přísných pravidel, které s certifikátem souvisejí.

Lidovky.cz: Jaké pečivo se nejvíce konzumuje v Dánsku?

Typicky dánský je právě žitný Rye Bread. Dánové ale jedí rádi i pšeničné pečivo. Podstatné je, že k pečivu celkově mají odlišný vztah než Češi. Neexistují tam školní jídelny, takže děti jsou už odmala zvyklé jíst chléb místo oběda. Stejné je to i v dospělosti. Právě plátek chleba s vydatnou zdravou oblohou je pro ně typickým obědovým jídlem. To nás inspirovalo, a proto jsme zdravé chlebové sendviče zařadili i do naší nabídky.

Lidovky.cz: Mají Dánové rádi sladké pečivo?

Dánové milují sladké. Dávají si koláče i dortíky. Jedním z typických je tzv. Spandauer – plundrový koláč s vanilkovým krémem. I ten máme v nabídce, dokonce ve dvou velikostech.

Lidovky.cz: Vyhlášený je váš čokoládový dortík Sarah Bernhardt. Historie tohoto zákusku sahá až do roku 1911, byl totiž vytvořen u příležitosti návštěvy známé francozské herečky v Dánsku. Víte, kolik lidí tento recept má?

Sarah Bernhardt je vyloženě charakteristický dánský dort. Recept na něj mají snad všichni dánští cukráři (ačkoli jednotlivé varianty se můžou mírně lišit). V Česku každopádně tuto pochoutku z 90% čokolády a dokonale jemného čokoládového krému na křehké makronce ochutnáte jedině u nás.