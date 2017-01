Sherlock Holmes řeší záhadu klesající sledovanosti

Sherlock Holmes je bystrý detektiv z pera Sira Arthura Conana Doyla. BBC klasickou literární postavu vzala, oblékla ji do moderního kabátku a obsadila do role Benedicta Cumberbatche, který se díky seriálu dostal do širšího podvědomí. První tři série jsou dobře přijímané diváky i kritikou. Na serveru Rotten Tomatoes mají první dvě série absolutní hodnocení sto procent a té třetí k tomu tři procenta chybějí.

Čtvrté sérii bylo už od počátku vyčítáno, jakým způsobem se k hlavnímu hrdinovi a ději postavila. Větší důraz byl kladen na akci a ze zadumaného rešitele problémů se pomalu stával druhý James Bond. Tak to shrnula i recenze v britském Guardianu, na kterou spolutvůrce seriálu Mark Gatiss odpověděl žertovně básní, kterou ve stejném periodiku zveřejnili. Ačkoliv gesto určitě pozvedlo několik koutků, seriálu to vůbec nepomohlo. Dalším často zmiňovaným problémem je překombinovanost děje a levné zvraty, které jsou v dalším díle rozmetány dodatečným vysvětlením. Sherlock podle kritiků prožívá krizi identity a nevypadá to s ním dobře.

Všechno vyvrcholilo závěrem série, epizodou The Final Problem. Ta unikla na internet vinou ruské televize Channel One o den dříve. Je ale nepravděpodobné, že tento incident nějak ovlivnil čísla sledovanosti BBC, neboť epizoda byla v ruštině bez anglických titulků. Samotná sledovanost dílu při oficiální premiéře BBC byla nejnižší od začátku vysílání seriálu v roce 2010. Na díl se dívalo méně než 6 milionů diváků. Žádný z předchozích posledních dílů sérií nešel pod 7 milionů diváků a nejmenší sledovanost měla dosud druhá epizoda první série (2010), na kterou se dívalo téměř 6,5 milionů diváků. Závěr série byl i kritikou přijímán nejhůře. The Daily Mail o epizodě napsal, že byla „škodlivým nepořádkem“ a „překvapivě otřesná.“ Celá čtvrtá série má na Rotten Tomatoes pouhých 59 procent. Podobně reagovali lidé i na Česko-slovenské filmové databázi. Rozdíl není sice tak propastný, ale je jasné, že poslední série v mnohém pokulhává a v současné chvíli ztrácí na třetí (druhou nejhorší) více než deset procent.

Scénáristé Mark Gatiss a Steven Moffat nevylučují možnost páté série, ale přiznávají, že ještě plánovaná není.