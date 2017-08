Sídlo Liglassu v Kyrgyzstánu? ‚Seriózní firma na dobré adrese‘ vydržela týden

PRAHA/BIŠKEK Seriózní firma na dobré adrese, tak Liglass Trading CZ prezentuje na videu svou kyrgyzskou pobočku. Zhruba po týdnu už ale vypadaly stejné prostory jinak.

Když kyrgyzská vláda v­ červenci oznámila, že lukrativní výstavbu hydroelektráren na řece Naryn dostala na starost česká firma Liglass Trading CZ, vzedmula se vlna kritiky.

Nedůvěru vyvolala informace, že česká pobočka firmy se zakázkou za 10 ­miliard korun sídlí dle obchodního rejstříku poblíž Železného Brodu v rozpadlé fabrice. Podobný problém Liglass potkal i ­v hlavním městě Biškeku, kde si firma na chvíli otevřela tamní pobočku.

Cedule zmizela

Vedení společnosti Liglass si v­ centru kyrgyzské metropole pronajalo kancelář a pro kyrgyzskou veřejnost natočilo video, aby ­ukázalo, že firma není žádnou nastrčenou „skořápkou“, ale renomovanou a seriózní společností s­ patřičným usídlením. Na snímcích bylo možné spatřit kanceláře plné diskutujících zaměstnanců.

Zdroji LN blízkého kyrgyzským vládním kruhům to však nedalo a několik dnů poté, co Liglass zveřejnil záběry sídla, si vzal do ruky kameru a vydal se do Šopokovovy ulice prozkoumat terén. Po firmě Liglass už nebylo ani stopy. Z videa, které biškecký zdroj listu v budově pořídil a redakci poskytl, vyplývá, že z dveří č.­ 505 zmizely cedule s logem firmy Liglass. Dveře do kanceláře byly zamčené.

Majitel firmy Liglass Trading CZ Michael Smelík nechal dotaz, kde má jeho společnost v Kyrgyzstánu sídlo a proč nebylo možné v­ dané budově nikoho z Liglassu potkat, bez odpovědi.

Proč je důležité zajímat se o sídlo Liglassu? Vítězství tuzemské firmy od počátku vzbuzuje nedůvěru. V oboru výstavby vodních elektráren jde o neznámého a neprověřeného hráče – navzdory tomu ve výběrovém řízení Liglass v Biškeku uspěl. Ani jeho finanční kondice není hvězdná – v ­roce 2014 skončilo hospodaření s milionovou ztrátou.

Především však zůstává nejasné, proč se za úspěch Liglassu u kyrgyzského prezidenta přimluvil kancléř prezidenta Vratislav Mynář a české ministerstvo průmyslu a obchodu. Jak v pondělí informovaly LN, stejně tak záhadná je skutečnost, proč za Liglass lobboval Mynářův protějšek – kyrgyzský prezidentský kancléř a kandidát na premiéra Sapar Isakov.

Aby Liglass spekulace rozptýlil, potřebovalo vedení společnosti – alespoň na pár dnů – ukázat, že má v lukrativní Šopokovově ulici sídlo. Jak se později ukázalo, výběr kancelářské budovy nemusel být vůbec náhodný.

Lobbisté z Biškeku

Inkriminovaný dům není v této středoasijské zemi neznámým objektem. Kyrgyzská média mají za to, že nemovitost patří exministru hospodářství a podnikateli Akylbeku Žaparovovi. Server Aktuálně.cz uvedl, že tento vlivný poslanec provládní frakce Bir Bol se dlouhodobě zasazuje o výstavbu vodních elektráren – mimo jiné i ­těch menších, kterých má Liglass postavit dohromady deset.



Investigativní server Azattyk pak označuje Žaparova za jednoho z těch, kdo se v Kyrgyzstánu přimlouvali za vítězství Liglassu ve výběrovém řízení. Dva na sobě nezávislé zdroje LN v Biškeku se shodují, že Žaparovovým spojencem je bývalý poslanec a­ dnes mocný kyrgyzský lobbista Kabanyčbek Tumanov.

Na tohoto muže upozornily LN již v několika článcích. Bývalý poslanec proruské strany Ar-namys byl v průběhu vyjednávání o ­výstavbě hydroelektráren zachycen v­ Kyrgyzstánu na fotografiích s ředitelem firmy Liglass Jiřím Vojtěchovským.

Ti dva se nepotkali náhodně, znají se již delší dobu. Potkali se v rámci aktivit české firmy GEEN General Energy, která se před dvěma lety snažila prorazit na kyrgyzský trh – s cílem stavět vodní elektrárny. Firma si tehdy v ­Biškeku zřídila pobočku GEEN-KG. Jejím zřizovatelem byl dle rejstříku Vojtěchovský a ředitelem Tumanov.

Kvůli neuspokojivé finanční kondici před dvěma lety GEEN General Energy zakázku na výstavbu menších elektráren nezískala. O ­rok později se Vojtěchovský objevuje v nové roli – generálního ředitele firmy Liglass Trading CZ, která už uspěla. Byť na rozdíl od skupiny GEEN vykazovala za rok 2014 ztrátu.

Vojtěchovský však tentokrát získal přímluvné dopisy od ministerstva průmyslu a obchodu a především od kancléře Mynáře. Jeho razítko mělo v Kyrgyzstánu, respektive v kanceláři možného budoucího premiéra Isakova kouzelnou sílu.