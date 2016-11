Signály předčasných voličů: důležité státy vyznívají nerozhodně. Trump jich potřebuje více

Předčasné hlasování, které už bylo v drtivě většině států ukončeno, ovlivňuje prognózy ve dvou směrech: v porovnání s minulými volbami a podle preferencí menšinového obyvatelstva. V porovnání s účastí registrovaných voličů ve volbách v roce 2012 se situace lépe vyvíjí pro kandidáta republikánů Donalda Trumpa na Floridě a v Severní Karolíně.

Demokratka Hillary Clintonová si zase oproti současnému prezidentovi Baracku Obamovi polepšila v Nevadě a Coloradu. Výsledky ovlivnila také účasti Hispánců a Afroameričanů. V místech, kde se Clintonové daří, už přišlo k volbám hodně Latinoameričanů. Tam, kde naopak ztrácí, je patrný pokles zájmu voličů černé pleti.



Vývoj v nerozhodnutých státech zatím hraje do karet spíše kandidátce demokratů. Může si totiž dovolit některé z nich ztratit. Klíčová bude letos Florida. Pro Trumpa bez zisku Floridy v podstatě neexistuje šance na celkový úspěch.

Na veledůležité Floridě u registrovaných předčasných voličů zatím vede s Clintonová, o pouhých 0,6 procentního bodu. V roce 2012 zde přitom Obama vedl před finálním dnem voleb o tři procentní body a nakonec na Floridě porazil republikánského kandidáta Mitta Romneyho o méně než jeden procentní bod. Při takovém vývoji by Floridu letos získal Trump.

Náskok demokratů se snížil i v předčasném hlasování v Nevadě. Clintonová zatím vede o pět procentních bodů, Obamův náskok byl před čtyřmi lety o dva procentní body vyšší. Vzhledem k tomu, že ve finálním zúčtování příliš neztratil, může Clintonová vyhlížet výsledky ve státě s centrem v Las Vegas s optimismem.

„Trump může teoreticky vyhrát, ale museli by jej volit skoro všichni republikáni a Clintonová by musela ztratit velké množství registrovaných demokratů. Je to tedy vysoce nepravděpodobné,“ potvrzuje specialista na Nevadu John Ralston.

Signály, ale ne spolehlivost

Pozitivně pro republikána zatím vypadají prozatímní výsledky v Pennsylvánii, Michiganu a New Hampshire. Vede si lépe než předchozí republikánský kandidát Romney. Ale stačit by mu to pravděpodobně nemělo, protože tyto státy mají poměrně velkou demokratickou základnu. Například ve státě Pennsylvánia se ještě čeká hodně voličů z Filadelfie, kde je tradiční obrovská podpora demokratů.

V Coloradu, které zvolilo před čtyřmi lety Obamu, Clintonová dostala méně hlasů. Trump si ale proti Romneymu nepolepšil. Pokud by se nerozhodnutí voliči „nezbláznili“ pro Trumpa, Clintonová zde má vyhráno.

Kromě Floridy hodně rezonuje nejasný osud Severní Karolíny. Obama tam po předčasném hlasování vedl o 16 procentních bodů, přesto volitele těsně nezískal. Náskok Clintonové je přitom ještě menší. K nejasnosti předpovědí se ale přidávají omezení předčasného hlasování, kvůli nimž klesla prozatímní účast.

V dalších státech, kde se mohlo hlasovat předem, jako je Ohio, Georgia nebo Wisconsin, není možné odhadovat voličské trendy, protože nezveřejňují stranickou příslušnost voličů.

Signály z předčasného hlasování ale nemusejí vždy být úplně přesné ani v těch státech, kde to známo je. Realitnímu magnátovi totiž uškodilo, že největší skandály spojené s jeho osobou se objevily v půlce října, kde už lidé chodili volit. Naopak Clintonovou nejvíc poškodily aféry týden před volbami, kdy už v některých státech předčasné hlasování skončilo, proto může více ztratit u voličů, kteří čekali s hlasováním až na 8. listopad.