„Cílem naší operace je přerušit zásobovací trasu mezi Mosulem a (syrskou) Rakkou, upevnit obklíčení Mosulu a osvobodit Tall Afar,” sdělil mluvčí šíitských milicí. Irácká vláda je nasadila do oblastí západně od Mosulu, město samotné má dobýt armáda.



Bojovníci IS obsadili Tall Afar v roce 2014, do té doby tam žili hlavně šíité. Podle velitele jedné z šíitských brigád radí v současném postupu milicím íránští poradci a do operace je zapojeno irácké letectvo.

Teroristé z IS se začali stahovat z měst a vesnic do Mosulu a často s sebou berou civilisty jako lidské štíty. Armáda postupuje k Mosulu od jihu a chystá se vstoupit do města Šúra. Velitelé tvrdí, že většina bojovníků IS odtud již uprchla. „Je to snadné, protože tam už nejsou civilisté,“ řekl k boji o Šúru generál Nadžím Džabúrí.

Podle agentury AP jsou irácké jednotky postupující z jihu ve vzdálenosti asi 35 kilometrů od Mosulu, fronty z jiných směrů jsou městu blíž.