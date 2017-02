Šikanovaná učitelka z Třebešína bude oceněna při Dni učitelů

Pětapadesátiletou učitelku zřejmě trojice studentů šikanovala delší dobu, některé incidenty jejich spolužáci natočili na mobilní telefony. Žena loni v lednu zemřela. Její úmrtí podle policie nezavinila cizí osoba. Kriminalisté přesto v červnu 2016 zahájili trestní stíhání tří mladíků. Obvodní soud pro Prahu 4 v prosinci rozhodl, ale výsledek kvůli nízkému věku obžalovaných nezveřejnil. Jedna ze stran se proti rozsudku odvolala.

Zveřejnění případu vyvolalo bouřlivé diskuse o šikaně ve školách. „Byla to taková pověstná poslední kapka, kdy si společnost uvědomila, co se všechno může ve škole stát, co se všechno může stát učiteli,“ řekla Valachová. Právě proto chce zesnulou učitelku in memoriam ocenit. „Myslím, že vyznamenání v rámci Dne učitelů není o té samotné oběti šikany, ale o symbolu, kterým se tato situace stala,“ doplnila Valachová.

Na vyznamenání se jí při pondělních besedách ptali učitelé i žáci této školy. Ministryně se setkala rovněž s ředitelem Lubošem Bauerem, který se funkce ujal loni v červenci. Nahradil Františka Bártla, který musel kvůli špatnému řešení situace skončit. Česká školní inspekce loni uvedla, že vedení školy při řešení šikany selhalo a porušilo školský zákon.

Vedle ředitele Bártla skončili i zástupci, nový ředitel jmenoval nové. Změnila se také výchovná poradkyně a nově byla angažována školní psycholožka. Nový ředitel ji považuje za nejdůležitější pro prevenci šikany. Ministryně ocenila také obnovení komunikace se žákovským parlamentem a rodičovským sdružením.

K tomu, aby se podobné případy v českých školách neopakovaly, má přispět i posílení postavení učitele zakotvené v novele školského zákona. Sněmovna ji schválila a v březnu o ní bude hlasovat Senát. Nově bude jednoznačně zakotveno, že opakovaný slovní nebo fyzický útok na učitele ze strany žáka znamená postih, kterým ve středních školách může být až vyloučení. Ředitelé budou mít povinnost tuto situaci řešit. Na proces budou dohlížet státní zástupci.