Šikanu na ambasádách trestají strážci etiky z Černínského paláce

PRAHA Loni v létě dorazil do Černínského paláce dopis, který spustil poplach. Zaměstnanci jedné evropské ambasády do ústředí napsali, že je velvyslanec šikanuje. Líčili atmosféru strachu a popisovali, že jim praktiky nadřízeného ničí zdraví. Žádali odvolání vedoucího zastupitelského úřadu, ale dopadlo to obráceně. Ambasádu opustila čtveřice signatářů, protože se ukázalo, že svého šéfa nařkli bezdůvodně.