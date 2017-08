Síla čínského filmového trhu. Vlčí válečníci 2 jsou nejvýdělečnějším světovým filmem

Snímek Vlčí válečníci 2, hollywoodský akční film na čínský způsob, šel do kin po celém světě, ale největší pozornosti se mu dostalo pochopitelně v Číně. Síla čínského trhu je ale taková, že se ze snímku stal celosvětově nejvýdělečnější film minulého týdne. Zároveň už teď jde i o nejvýdělečnější čínský snímek všech dob.

Akční snímek režiséra Wu Jinga si na nic nehraje. Je to velmi přímočará akční eskapáda ve stylu Ramba. Film je zároveň plný čínské propagandy a tolika patriotismu, kolik se do ráže devíti milimetrů vejde. Vlčí válečníci 2 měli v Číně premiéru minulý týden a strhlo se po nich hotové šílenství. Snímek za týden vydělal více než 1,6 miliardy čínských jüanů (zhruba 5,3 miliardy korun). Třeba v severní Americe si přišel jen na něco přes 10 milionů dolarů.

Leng Feng (Wu Ťing) je voják tělem i duší. Vrátí se do svého rodného města a zjišťuje, že je v troskách. Zjistí, že za to můžou zkorumpované paramilitární složky. Feng ale musí vypátrat zločince k jejich prameni, který se nachází v Africe. Připočtěte do toho záchranu důležitého doktora a jeho krásné dcery, která po Fengovi pokukuje, a je tu akční film po vzoru amerických osmdesátkových klasik.

Síla čínského trhu je taková, že film katapultovala na přední místo žebříčku světově nejvýdělečnějších filmů. Na druhé místo se z trůnu přesunul válečný velkofilm Dunkerk režiséra Christophera Nolana. V domácí Číně film rozdrtil dosud nejvýdělečnějí snímek The Mermaid (Mořská víla, Mei ren yu) režiséra Stephena Chowa. To se mu podařilo za pouhých 12 dní.