Silné bouřky, déšť a ochlazení. Návratu letních teplot se dočkáme až ke konci týdne

Střední Evropou projde studená fronta, která se podepíše na počasí i v Česku. Po ní ale dorazí tlaková výše, kterou bude následovat teplý vzduch od jihozápadu. Ke konci týdne k nám ze západu dorazí další studená fronta. Pak začne na naše území proudit opět chladnější vzduch.

V úterý by mělo být oblačno až polojasno, ze začátku dne by se měly objevit přeháňky, místy i silné bouřky. Postupem dne bude o západu postupovat oblačnost s přeháňkami a bouřkami. Ty by měly být místy spojené se silnými nárazy větru (20 až 25 m/s) a na východě země i s přívalovými dešti. V pozdějších hodinách budou srážky i oblačnost ubývat. Teploty se během dne vyšplhají na 25 až 29°C. V polohách nad 1000m bude kolem 20°C.



Středa bude převážně polojasná až oblačná, místy s přeháňkami, které by měly zasáhnout především Čechy. V noci se dají očekávat déšť a přeháňky. Denní maxima se budou pohybovat od 17 do 21°C. V Čechách bude místy vítr dosahovat nárazů 15 m/s, k večeru bude slábnout.

Ve čtvrtek lze očekávat jasno až polojasno, v severozápadních částech země až oblačno. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 21 až 25°C. Mírný vítr bude k večeru slábnout.

Páteční obloha bude jasná až polojasná. Přibývání oblačnosti a místy odpolední přeháňky se očekávají na západě. Denní maxima 25 až 29°C. Vítr bude mírný až slabý.

V sobotu by nás mělo čekat oblačno až polojasno. Místy se objeví přeháňky, bouřky budou ojedinělé. Teploty se vyšplhají na 24 až 28°C. Mírný západní vítr,

Neděle bude jasná až polojasná. Oblačno bude postupně přecházet na zataženo, na většině míst přeháňky, místy bouřky. Přesto by neděle měla být jedním z nejteplejších dní týdne s denními maximy na 28 až 32°C.