Pozor na odpolední silné bouřky, varují meteorologové. Objeví se v Čechách i na Moravě

Teplota vzduchu má zejména v Čechách v úterý stejně jako v pondělí vystoupat nad tropických 30 stupňů Celsia. Do střední Evropy ale směřuje studená fronta, s jejímž příchodem se na řadě míst Česka vyskytnou silné, místy až velmi silné bouřky.



Na pozoru před nimi by se měli mít zejména lidé v Libereckém a Ústeckém kraji, pro které platí výstraha ČHMÚ upozorňující na vysoké nebezpečí silných bouřek od úterních 13:00 do středečních 02:00. V Karlovarském a Plzeňském kraj má podle meteorologů bouřit od poledne do půlnoci a ve zbývajících českých krajích a na Vysočině od 13:00 do 20:00. Pro Zlínský, Olomoucký a Moravskoslezský platí výstraha před bouřkami od úterních 16:00 do středečních 06:00.

Současně zůstává v ČR extrémně podprůměrný stav celkového množství ozónu, a tedy vysoký UV index.

Meteorologové proto lidem radí, aby se snažili předejít přehřátí a dehydrataci organismu tím, že omezí fyzickou zátěž, nebudou pobývat na slunci zejména přes poledne a odpoledne a budou pít neslazené nealkoholické nápoje bez kofeinu. Při pobytu na slunci by neměli zapomínat na ochranné prostředky jako krémy s vysokým UV filtrem, sluneční brýle a pokrývku hlavy. V souvislosti s očekávanými bouřkami zmínili možnost ojedinělého zatopení níže položených míst a sklepů a nebezpečí úrazu předměty, které se uvolní ve větru. Hrozí i zásah bleskem.