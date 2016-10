Fouká nejen na vrcholu, ale i na dolní stanici, ohýbá to stromy, řekl ČTK přednosta lanovky Vladimír Štěpán.

Kdy se lanovka rozjede, nedokázal odhadnout. Předpověď není příznivá. „Foukat má celý den, navíc se ve výškách nad 900 metrů mají přidat sněhové přeháňky,“ dodal. Vrchol liberecké dominanty je v 1012 metrech nad mořem.



Není to letos poprvé, co lanovka na Ještěd kvůli větru stojí. Kvůli silnému větru stojí kabiny lanovky na Ještěd několikrát do roka. V únoru tam rychlost větru v nárazech přesáhla dokonce 130 kilometrů. Nebezpečný je hlavně ten boční, který kabiny na lanech rozhoupává. „Provoz je v takovém případě povolen do rychlosti větru 16 metrů za sekundu (58 km/h),“ uvedl přednosta.

Dvoukabinová lanovka na Ještěd je v provozu už více než 80 let, loni na vrchol vyvezla 291.070 lidí. Nejvíc za posledních osm let. Lanovku vybudovala na náklady Československých státních drah chrudimská firma František Wiesner. Její stavba začala 15. června 1932 a do provozu byla dráha uvedena 27. června 1933. V letech 1971 až 1975 byla lanovka modernizována.

Silný vítr zastavil kabinovou lanovku na Sněžku. Mimo provoz se ocitly spodní i horní úsek lanovky. ČTK to řekl pracovník lanovky. Provoz lanovky na Sněžku je možný do rychlosti větru 60 kilometrů v hodině. Dnes dopoledne dosahoval vítr v Krkonoších rychlosti kolem 80 kilometrů v hodině.

Na hřebenech Krkonoš byla dopoledne silná mlha, teploty se na Sněžce pohybovaly kolem jednoho stupně nad nulou. V údolích bylo o něco tepleji, středisko Pec pod Sněžkou dnes hodinu před polednem hlásilo asi pět stupňů nad nulou. Opětovné spuštění lanovky závisí na zeslábnutí větru. V pondělí lanovka jezdila na obou úsecích.

Kabinová lanovka na Sněžku je po kompletní výměně v provozu na prvním úseku od prosince 2013, na druhém úseku jezdí od února 2014. Nové zařízení za více než 300 milionů korun nabízí turistům čtyřmístné kabiny místo dřívějších otevřených dvousedaček na zařízení z roku 1949. Pokud lanovku neomezuje vítr, je v pravidelném provozu denně od 08:00 do 18:00.

