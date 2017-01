Síly postupující Mosulem ze dvou směrů se spojily. IS už nemůže využít hluchá místa

Irácká armáda v Mosulu. | foto: Reuters

BAGDÁD V boji o irácký Mosul se poprvé spojily jednotky postupující do města ze severu a z východu. Oznámil to ve čtvrtek americký diplomat Brett McGurk z mezinárodní koalice vedené Spojenými státy, která irácké armádě pomáhá, a označil to za milník v bitvě o město. Irácká armáda o ně ve spolupráci s kurdskými milicemi zahájila boj s radikály z Islámského státu (IS) loni v říjnu.

Spojení obou armádních uskupení potvrdil také irácký generál Hajdar Fázil.

Irácká armáda v Mosulu prvně od října postoupila až k řece Tigris Z východu Mosul dobývají irácké speciální protiteroristické jednotky, ze severu pak regulérní armáda. Mluvčí protiteroristických oddílů Sabáh Numání řekl, že spojení obou proudů zabrání vytvoření hluchých míst, jichž by mohl využít IS. „Nepřítel je nyní jenom před jednotkami, a ne už v jejich boku,“ řekl. Podle agentury AP je po třech měsících bojů v rukou armády asi třetina druhého největšího iráckého města. Numání řekl, že armáda nyní ovládá 85 procent území východních čtvrtí. IS Mosul obsadil v roce 2014. VIDEO: Iráčané jsou poprvé od října v ofenzivě Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu Podle nevládní organizace Iraq Body Count (IBC) zemřelo loni v Iráku 16 tisíc civilistů, což je o 1000 méně než roku 2015. Tři čtvrtiny mrtvých jsou muži, zbylí pak ženy a děti. Více než dvě třetiny obětí připadají na provincii Ninive, kde leží Mosul, a na Bagdád, který je častým terčem sebevražedných pumových útoků ze strany islamistů.