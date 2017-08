Sirény a výstražné zprávy na telefonech. Japonce vystrašila střela z KLDR

SAPORO Třetí raketa z KLDR, která přeletěla Japonsko, spustila varování na japonském ostrově Hokkaidó. Obyvatelé ostrova byli varováni skrze spuštěné sirény a výstražné sms. KLDR vypálila raketu v době, kdy hrozí útokem na americký ostrov Guam a spekuluje se o pokročilosti jejich jaderného programu.

Okolo šesté hodiny ranní vzbudily některé obyvatele druhého největšího japonského ostrova Hokkaidó sirény. Z tlampačů následovalo varování, že nad ostrovem přelétá severokorejská střela a lidé mají okamžitě vyhledat úkryt.

Následně začali obyvatelům prefektur chodit na telefony zprávy o přelétající střele a vyzývaly je, aby se ukryli do domů, idálně do sklepů.

„Přelet rakety. Přelet rakety,“ informovaly sms zprávy obyvatele Hokkaida. „Před chvílí zřejmě nad vaší oblastí proletěla střela. Pokud najdete nějaké podezřelé objekty, nepříbližujte se k nim a okamžitě zavolejte policii nebo hasiče,“ varovala zpráva. Dále v ní stálo, že lidé mají vyhledat úkryt v bezpečných budovách nebo v podzemí.

„Probudila mě výstražná zpráva o střele, které mi přišla na telefon,“ řekla agentuře Reuters Ayaka Nishijimaová, jednačtyřicetiletá kancelářská pracovnice z města Morioka, hlavního města prefektury Iwate. „Necítila jsem se vůbec připravená. I když dostaneme varování, není kam se ukrýt. Nemáme sklep, natož bombový kryt, jediné co můžeme udělat, je držet se od oken,“

I woke up with a Siren and an announcement that North Korea launched a missile that would possibly hit cities within Hokkaido. pic.twitter.com/RGiflzTqJT

Kromě přerušení vysílání rádií a televizí byly dočasně zastaveny i vlaky. „Všechny linky jsou momentálně pozastaveny,“ sdělovaly oznámení v metru v největším města ostrova Sapporu. „Důvod: Odpálení rakety,“ oznamovaly další.

Raketa nad japonským územím přelétla a rozpadla se po zhruba 2700 kilometrech v moři za Japonskem. Japonský premiér Šinzo Abé kvůli tomu již mluvil s americkým prezidentem Trumpem, kvůli situaci se zřejmě krizově sejde Rada bezpečnosti OSN.

Why does my cousin, who lives in #Japan, have to wake up 2 a message telling her she's in danger in the middle of the night? #DiplomacyFirst pic.twitter.com/x3BO2jb7AP