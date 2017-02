‚Šiřitelé falešných zpráv a součást zkorumpovaného systému.‘ Trump se opřel do médií

V hangáru na letišti ve městě Melbourne na Floridě Trump řekl tisícovkám aplaudujících stoupenců, že s nimi chce mluvit bez filtru „falešných zpráv“. Prohlásil, že „nepoctivá média“ nemají zájem informovat pravdivě a publikují jednu falešnou zprávu za druhou.



Podle agentury AP mítink připomínal Trumpova shromáždění před loňskými prezidentskými volbami. Prezident na něm zopakoval svůj předvolební slib, že zruší Obamovu zdravotnickou reformu. Znovu také zdůraznil, že za jeho vlády se stanou USA bezpečnou zemí, k čemuž má přispět „obnova silných hranic“, včetně výstavby zdi na americko-mexickém pomezí, a „naprosté zničení“ teroristické organizace Islámský stát. Trump také slíbil, že vytvoří více pracovních míst a zredukuje byrokracii.

Agentura AP uvedla, že prezident si očividně užíval své chvíle návratu před příznivce a připomínku svého překvapivého vítězství nad demokratickou kandidátkou Hillary Clintonovou. Předvolební kampaň evokovala i hudba, včetně písně You Can’t Always Get What You Want od Rolling Stones, a řada rekvizit jako čepice s nápisem Vrátíme Americe její velikost, napsala agentura AP.

Jak poznamenal zpravodajský server BBC News, je krajně neobvyklé, aby prezident pořádal mítink ve stylu připomínajícím jeho předvolební akce. V souvislosti se shromážděním se objevily spekulace, že hlava státu se už nyní připravuje na znovuzvolení ve volbách v roce 2020.

Na dotaz novinářů, zda není na kampaň příliš brzy, Trump odpověděl, že „život je kampaň“ a naplňování hesla Vrátíme Americe její velikost je kampaň. „Není to však jednoduché, zvlášť když bojujeme rovněž proti médiím,“ dodal.