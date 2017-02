Skandál v Bílém domě kvůli Rusku? Trumpův poradce pro národní bezpečnost rezignoval

Přední poradkyně prezidenta Donalda Trumpa Kellyanne Conwayová nejprve v pondělí večer oznámila, že má Flynn Trumpovu plnou důvěru. O hodinu později ale tiskový mluvčí prezidenta pouze řekl, že Trump Flynnův případ šetří. Okolo 23. hodiny v noci (okolo 5.00 SEČ) CNN oznámila, že Flynn rezignoval.

Flynn, který podle CNN odstoupil právě kvůli kauze vazeb na Rusko, byl ve funkci poradce Bílého domu pouhých 24 dní. Agentura AP poznamenala, že změna v Trumpově okruhu poradců je mimořádně brzká.



Flynn byl jedním z nejbližších Trumpových lidí. Doprovázel ho po celou dobu prezidentské kampaně od začátku roku 2016.



V rezignačním dopise Flynn podle Reuters uvedl, že během rychlého spádu své kauzy nedopatřením nesdělil viceprezidentovi Miku Penceovi úplné informace o kontaktech s Rusy.



Podle deníku The Washington Post Flynn jednal ještě před prezidentskou inaugurací s ruským velvyslancem Sergejem Kisljakem o amerických sankcích proti Rusku. Flynn to nejdříve popřel stejně jako Pence, který s poradcem hovořil, později přes svého mluvčího Flynn uvedl, že o sankcích s velvyslancem mohl hovořit, ačkoli si to nyní nevybavuje.