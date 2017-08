Skladatel filmové hudby Hans Zimmer vydá záznam pražského koncertu

Oscarový hudební skladatel Hans Zimmer byl asi hodně spokojený s pražským koncertem, kde ho doprovázel Český národní symfonický orchestr. Jeho záznam totiž vyjde na nové živé desce, která vyjde 3. listopadu.

Hans Zimmer je slavný skladatel filmové hudby, který je podepsaný pod řadou hollywoodských snímků. Ve filmovém světě prorazil, když byl za hudbu ke snímku Rain Man (1988) nominován na Oscara. V roce 1995 další nominaci na Oscara proměnil a to za soundtrack k filmu Lví král studia Disney. Pak se dočkal ještě těžko uvěřitelných osmi dalších nominací. Hans Zimmer je i držitelem hudební ceny Grammy a to za snímek Rudý příliv (1995). Občas si od filmů zaskočil i k videohrám - jeho soundtracky s epickým nádechem se mohou pyšnit třeba série Call of Duty nebo Crysis.



Záznam pochází z loňského koncertu, který Zimmer absolvoval v O2 aréně 7. května 2016. Nešlo ale o jeho poslední koncert v české metropoli - Zimmer v Praze koncertoval ještě 4. června letošního roku. Vyprodal O2 arénu a recenze rozhodně nešetřily chválou. Podle ohlasů si Zimmer svou pražskou zastávku náležitě užil.