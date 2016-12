Místo Forejta míří na Hrad Miroslav Sklenář. Přichází z čínské CEFC

Sklenář už na Pražském hradě na odboru protokolu pracoval v době prezidentství Václava Havla. Odešel v době, kdy byl prezidentem Václav Klaus. Zpět se vrátil v roce 2014, podle médií proto, aby nahradil Forejta. S tím měl údajně v oblasti protokolu řadu sporů. V březnu 2015 podal výpověď a odešel do pobočky CEFC. Tato čínská firma má blízko k Hradu, předseda jejího představenstva Jie Ťien-ming se v roce 2015 stal Zemanovým poradcem. O uvolnění z funkce sekčního ředitele zahraničních věcí a protokolu CEFC Group (Europe) Company Sklenář požádal v uplynulých dnech, CEFC mu vyhověla.

Forejt, jeden z nejbližších spolupracovníků prezidenta Miloše Zemana, svůj odchod oznámil v úterý, zdůvodnil ho zdravotními a osobními důvody. Prezidentův kancléř Vratislav Mynář poté řekl, že se Sklenářem o možné spolupráci bude jednat.

Nový šéf hradního protokolu Miroslav Sklenář chce odbor hradního protokolu stabilizovat, personální změny v něm nechystá. Své působení na odboru předpokládá v řádu měsíců, ne v řádu let. Řekl to ve čtvrtek poté, co byl pověřen řízením odboru.

„Prezident republiky potřebuje stoprocentní a perfektní servis, na který byl zvyklý. A moje jediná úloha je, aby ten servis byl minimálně stejný a v ideálním případě ještě lepší,“ řekl Sklenář ke svému úkolu.

S návrhem na opětovné působení na Hradě ho oslovil kancléř prezidenta Vratislav Mynář s tím, že o tom mluvil s prezidentem Milošem Zemanem.

„A pan prezident mi řekl, já si ho velmi vážím, mám ho osobně velmi rád, a pan prezident mi sdělil, že bude rád, pokud budu určitou dobu k dispozici a stabilizuji fungování protokolu,“ řekl Sklenář. Dodal, že své působení na Hradě by charakterizoval v řádu měsíců, ne v řádu let.

Šestačtyřicetiletý Sklenář již na Hradě v čele protokolu působil za bývalých prezidentů Václava Havla i Václava Klause, na odboru pracoval i necelý rok za Zemana. „Takže fungování Hradu znám poměrně dobře. Pan Forejt byl můj stážista, já jsem ho v září 2002 jako studenta na Hrad přivedl a myslím si, že udělal kus poctivé práce,“ poznamenal. Navenek bylo podle něj fungování hradního protokolu zcela v pořádku. Kauzy z poslední doby, které byly s odborem protokolu a Forejtem spojovány, nechtěl hodnotit. „Já jsem u toho nebyl. Na základě mediálních informací nemohu objektivně tu věc hodnotit,“ řekl.

Hradní protokol byl v poslední době spojen s několika spornými situacemi. Musel vysvětlovat pozdní příjezd Zemana na pohřeb slovenského prezidenta Michala Kováče nebo kauzu s neudělením vyznamenání pamětníku židovského holokaustu Jiřímu Bradymu. Na základě informace od hradního protokolu také Zeman nepravdivě obvinil amerického velvyslance Andrewa Schapira, že se 28. října neúčastnil udílení státních vyznamenání.

Sklenář poznamenal, že styl jeho práce a styl Forejta jsou trochu odlišné. Co to bude znamenat pro činnost odboru, nechtěl blíže komentovat. Poznamenal, že protokol bude fungovat, jako fungoval předtím. „Odbor protokolu je v dobrém stavu, jsou tady lidé, které znám více než 20 let, některé znám méně než pět let, ale celkově ten odbor funguje,“ řekl. Jeho úkolem podle něj bude odbor personálně stabilizovat a „dodat kolegům určitou jistotu“.