Školka přijala neočkované děti a dostala pokutu. Odmítáme diskriminaci, píše v žalobě na ministerstvo

Při kontrole Mateřské školy Na rovině v Chrudimi zjistila krajská hygienická stanice z Pardubic, že se pět z pravidelně docházejících dětí nepodrobilo pravidelnému očkování, nemělo doklad o tom, že jsou proti nákaze imunní nebo kvůli zdravotnímu stavu nemohou dostat očkovací látku. To je přitom vymáháno podle zákona o ochraně veřejného zdraví.

Bez očkování v kolektivu

Jedno z dětí nebylo očkováno ze zdravotních důvodů, druhé vůbec. „To bylo dítě, které nastoupilo 1. září a bylo u nás teprve krátce,“ uvedla ředitelka chrudimské mateřské školky Jana Hrázská. Dalším třem dětem chybělo očkování proti dětským nemocem, u kterých není stanovena lhůta, do kdy má být očkování provedeno. V jednom případě pak šlo o hepatitidu typu B, kterou bývají ohroženi zejména dospělí lidé střídající sexuální partnery.

Školce aktuálně hrozí pokuta 40 tisíc. Ministerstvo zdravotnictví totiž považuje jednání vedení školy za správní delikt. Školka, kterou nyní právně zastupuje známá brněnská advokátka Zuzana Candigliota, se ale finanční sankci brání.

Podala proto správní žalobu s návrhem na přiznání odkladného účinku, aby školka nemusela z června uloženou pokutu do rozhodnutí soudu platit. Krok Němečkova resortu navíc považuje za protiústavní. „Žalobce (chrudimská školka – pozn. red.) spatřuje v rozhodnutí vady spočívající v nezákonnosti a protiústavnosti,“ uvádí Candigliota ve třináctistránkovém textu, s nímž se server Lidovky.cz seznámil.

Podle ní školka naopak postupovala v souladu s Listinou základních práv a svobod a judikaturou tak, aby žádné z dětí nediskriminovala na základě zákonných (v tomto případě se odkazovala na zdravotní kontraindikaci – pozn. red.) i ústavně relevantních důvodů. Tou má na mysli výjimku z důvodu svědomí a přesvědčení rodičů.

Samotný resort k věci nepodal vyjádření. „Ministerstvo zdravotnictví se bohužel nemůže vyjadřovat k probíhajícím soudním řízením předtím, než budou tato pravomocně skončena,“ uvedl v krátkosti pro server Lidovky.cz mluvčí resortu Ladislav Šticha.

Školka se ale podle právního výkladu Candiglioty nemohla dopustit správního deliktu, jak tvrdí ministerstvo ve svém rozhodnutí. I kdyby prý došlo k pochybení školky při přijímání dětí, nebylo by možné jej řešit vyloučením dítěte. Neexistují totiž zákonné podmínky pro ukončení předškolního vzdělávání.

Candigliota navíc uvádí i další důvody, proč považuje rozhodnutí za liché. „Podle Ústavního soudu nelze nesplnění očkovací povinnosti sankcionovat a jinak vynucovat ve výjimečných případech, kdy rodičům v provedení očkování brání jejich svědomí nebo víra,“ vytýká dále ministerstvu právnička a odkazuje se na rozhodnutí z roku 2011.

Tolerance (ne)očkovaných

V žalobě se společně s vedením školky ohrazuje i vůči tomu, že stát údajně odpírá předškolní vzdělání zdravým neočkovaným dětem nejen ve veřejných školách, ale také v soukromých, které vznikly z iniciativy samotných rodičů-zřizovatelů.

„Alespoň v soukromých školkách by měl stát tolerovat vzdělávání i neočkovaných dětí. Zákaz přístupu neočkovaných dětí do školek není v žádné z našich sousedních zemí, nejde o nezbytné opatření, ale o trest vůči rodičům a dětem,“ uvádí nezisková organizace Liga lidských práv.

Školka prý neohrozila zájem společnosti a ochranu veřejného zdraví. „Naopak svým zdůvodněným a transparentním přístupem k ochraně veřejného zdraví přispívá,“ zdůvodňuje, proč mimo jiné nesouhlasí s uloženou pokutou, která prý může být pro školku likvidační.

Známý epidemiolog a bývalý ředitel ředitel nemocníce v Hradci Králové Roman Prymula je však jiného názoru. „Neočkované dítě může ohrozit ostatní děti v kolektivu, a to překvapivě i očkované. Čím více bude bude neočkovaných dětí, tím je riziko větší. Například u spalniček je potřeba k dosažení kolektivní imunity přibližně 95procentní proočkovanosti. Tedy i jediné neočkované dítě v takto malém kolektivu toto může ovlivnit,“ vysvětlil, proč může být přijetí plně neočkovaného dítěte rizikem.



Školské zařízení, byť soukromé, by podle něj nemělo rozhodovat o výjimkách pro děti bez očkování. „Nemá totiž dostatečnou odbornost k posouzení a bylo by v tomto procesu v možném konfliktu zájmů. Tento případ jasně ukazuje, jak se dá ohýbat právo a judikáty soudu, když to té či oné skupině vyhovuje. Pokud žijeme v právním státě, měli bychom postupovat podle platné legislativy, ať se nám to líbí nebo ne,“ doplnil ke konkrétní kauze.

Vakuum mezi paragrafy

Podle žaloby školka využila díry v zákoně. „Pokud správní orgány argumentují jinými rozhodnutími Městského soudu v Praze a Nejvyššího správního soudu, je potřeba zdůraznit, že tyto soudy rozhodovaly o tom, zda mateřská škola má povinnost přijmout dítě, které formálně nesplňuje podmínku řádného očkování, ale nerozhodovaly o tom, zda má mateřská škola možnost takové dítě na základě odůvodněné výjimky přijmout. Což jsou dvě naprosto zásadně odlišné věci,“ poukazuje na odlišný výklad práva Candigliota.

Zároveň zdůrazňuje, že také veřejná ochránkyně práv Anna Šabatová se staví proti vynucování očkování v mateřských školách bez možnosti výjimky. Na základě čeho rozhodovalo vedení školy v popsaném případě, však není úplně jasné. Děti přijímala ještě bývalá ředitelka.

„Hygiena přišla na kontrolu v září 2015, jen pár dnů po mém nástupu do funkce, kdy jsem ještě neměla tušení, že neočkované děti v mateřské škole vůbec jsou. Důvody předchozí ředitelky bohužel neznám, nekomunikuje se mnou,“ sdělila současná ředitelka Hrázská. V žalobě se však právní zástupkyně školky ohání jednak zdravotním stavem jednoho dítěte, tak údajnou výjimkou vyplývající z Listiny základních práv a svobod.

Chrudimská školka se navíc brání i výši pokuty, kterou považuje za nesmyslnou. A to s ohledem na jinou kauzu týkající se též přijetí neočkovaných dětí do školy, při níž byla udělena výrazně nižší sankce. „V obdobném případě Mateřské školy waldorfské v Semilech rozhodla Krajská hygienická stanice Libereckého kraje dne 18. 5. 2015 o udělení pokuty ve výši 10 tisíc korun, přičemž bylo zjištěno, že tato mateřská škola přijala šest dětí, které nebyly řádně očkovány,“ uvádí nespokojení zástupci školky.

Tato mateřská škola prý ale na rozdíl od nich v řízení neprokázala, že pečlivě zvážila, zda je možné konkrétní děti přijmout s ohledem na jejich případnou výhradu svědomí, myšlení a náboženského přesvědčení.