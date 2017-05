Plavání dětí bude od nastávajícího školního roku povinné

O zavedení povinného školního plavání se mluví delší dobu. Plošné konání plaveckého výcviku, jehož zařazení do školních vzdělávacích programů bylo dosud v pravomoci ředitelů, podporují například Česká unie školního plavání nebo Asociace plaveckých škol. Ministerstvo k němu bylo vstřícné už za předchůdce Valachové, ministra Marcela Chládka (ČSSD). Diskutovalo se ale o tom, že je nejprve nezbytné zajistit dostupnost bazénů a financování.



I když je výuka plavání zatím dobrovolná, už nyní se do ní podle České školní inspekce zapojuje přibližně 95 procent základních škol. Ve školním roce 2015/2016 se ho podle údajů ministerstva na základních školách účastnilo 217.047 dětí z celkem 551.428 žáků prvního stupně.

Pokud školy mají plavání už teď ve svém vzdělávacím programu, musely na něj vyčlenit minimálně čtyřicet hodin. Z veřejných rozpočtů se dosud hradily platy instruktorů i pronájem bazénu, na rodičích zbývalo placení dopravy, která bývá nejdražší položkou z celé výuky plavání. Obce jako zřizovatelé škol mnohdy přispívaly i na ni.

Všechny základní školy musí výuku plavání zapracovat do svých školních vzdělávacích programů do 1. září. O tom, ve kterých ročnících budou děti na plavání chodit, rozhodne ředitel.

Ministerstvo podpoří výuku dotací na dopravu. „Školy proto nebudou požadovat celou platbu od zákonných zástupců svých žáků, případně dotace může pokrýt celou platbu za tuto dopravu,“ píše se na webu ministerstva. Příspěvek začne ministerstvo školám poskytovat prostřednictvím rozvojového programu, do kterého se od 22. května mohou přihlásit prostřednictvím elektronické žádosti. První etapa rozvojového programu je připravena pro období od září do prosince 2017 a druhá pro období od ledna do června 2018.

Rozvojový program má podle ministerstva podpořit školy, které mají potíže se zajištěním výuky plavání pro své žáky. „Dalším cílem je také zlepšení přístupnosti k této službě i žákům z rodin, které z finančních důvodů nemohly svým dětem dopravu na tuto výuku zabezpečit,“ napsal v dopise ředitelům náměstek pro vzdělávání Václav Pícl. Výše dotace bude určena podle počtu najetých kilometrů od školy do místa výuky plavání a zpět, které se budou násobit počtem cest a paušálně stanovenou cenou za jeden kilometr. Dotace bude možné použít jen na úhradu ceny dopravy, nikoli na nájem bazénu, platy učitelů či provozní náklady plavecké školy. Souhrnnou žádost za školy zřizované obcemi nebo kraji a za soukromé školy budou podávat krajské úřady. Církevní školy budou své žádosti posílat přímo ministerstvu.