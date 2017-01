Školy v Mosulu už nebudou sloužit jako hřbitovy. Vrátí se do nich 40 tisíc dětí

V metropoli severního Iráku Mosulu pro mále žáky obnovili chod 30 škol. Dalších 40 by mělo následovat v nadcházejících týdnech. Podle Dětského fondu OSN (UNICEF) tak bude moct do školy znovu začít chodit téměř 40 tisíc malých Iráčanů. Zdržuje to nutnost nejdříve je prohledat pro případ, že by v nich islamisté před útěkem nastražily bomby či miny.

Učitelé a rodiče jsou rádi, že už se děti nemusí učit podle učebnic džihádistů. V hodinách chemie se učily sestrojovat bomby, v matematice počítaly zbraně. „Můj šestiletý syn musel počítat pušky. V jiných hodinách se učili o tom, co jsou to sebevražedné útoky,“ uvedl pro agenturu Reuters dělník ministerstva vodohospodářství Mišvan Junis. Dodal, že jeho syn ztratil dva roky života, protože teď musí znovu do první třídy v chlapecké škole Kufa.

Návrat do normálního chodu bude ale dětem trvat ještě nějakou dobu. Ve školách jsou všudypřítomné připomínky toho, že válka je stále velmi blízko. V areálu jedné z nich je například vymezený plácek, který ještě před nedávnem sloužil jako hřbitov a některé hroby jsou stále čerstvé. To není ojedinělý obrázek, proto panují obavy, že děti i učitelé mohou trpět psychologickými problémy. Některým učitelům islamisté podle agentury Reuters vyhrožovali oběšením, když nechtěli pokračovat ve své práci pod vládou IS.

„Naše role je teď důležitější než před dvěma či třemi lety. Nejen, že děti budeme učit, musíme se postarat i o jejich psychickou pohodu,“ vysvětloval Omar Khudor Ali, ředitel chlapecké školy Badayel. To je podle něj možné pouze v případě lepší koordinace mezi učiteli a v rámci celého vzdělávacího systému.

Děti také dostávají mnohdy opožděná očkování, které Islámský stát ve dvou letech své vlády neposkytoval. Světová zdravotnická organizace (WHO) také postavila polní nemocnici specializovanou na ošetření střelných poranění a následků výbuchů min. UNICEF také organizuje speciální péči dívkám, které byly cílem sexuálního násilí a jiných forem zneužívání ze strany ozbrojenců.

Vrací se i do svých domovů

Zhruba 180 tisíc lidí, kteří v minulých měsících utekli z obklíčeného Mosulu, se postupně vrací domů. Vládní autobusy už odvezly z uprchlických táborů zpět do jejich domovů asi 20 tisíc lidí, další mají podle amerického serveru PBS následovat.

„Je úžasné, jak odolní ti lidé jsou vzhledem k tomu, čím si museli projít. Vidět ženy volně se procházet po ulicích a děti hrát fotbal je skvělý pocit,“ řekl zástupce organizace UNICEF pro Irák Peter Hawkins americkému webu.

Obyvatelé často nacházejí své domovy poničené válkou. Nejvíce na boje doplatily zdroje vody. OSN proto dováží v cisternách do města více než 10 tisíc hektolitrů pitné vody denně.

Irácké síly podporované Američany obsadily v uplynulém týdnu zbytek východní části do té doby největšího města v držení IS. Chystají se také co nejdříve zatlačit na pozice džihádistů na druhém břehu řeky Tigris, která je hlavní dělící linií města.