Skončil v ústavu bez souhlasu soudu. O nesvéprávném Čechovi s vysokým IQ rozhodne Štrasburk

J. Č. (na snímku) se snaží získat odškodnění za pobyt v ústavu se zvláštním režimem. | foto: Liga lidských práv/Lidovky.cz

PRAHA Má nadprůměrné IQ 124, hraje na kostelní varhany, a přestože je invalidní důchodce, i nadále se věnuje studiu elektrotechniky, pedagogiky a psychologie. V poslední době se ale nesvéprávný muž s iniciály J. Č. začetl i do právní literatury. Snaží se totiž získat odškodnění za to, že na osm měsíců proti své vůli umístěn do domova se zvláštním režimem. Bez rozhodnutí soudu. Ve čtvrtek odpoledne o jeho případu rozhodne tribunál ve Štrasburku.