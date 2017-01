Film Jan Žižka má být nejdražším v historii. Přípravy na natáčení vrcholí

Velkofilm Jan Žižka, který podle plánů bude nejdražším projektem v historii české kinematografie, začne autor hororu Ghoul a thrilleru Kajínek natáčet letos na jaře v Česku s mezinárodním obsazením. za tvůrce o tom v úterý informoval Vít Rosenbaum.



„Jákl pracuje na finální podobě scénáře, v následujících dnech se rozeběhnou castingy na hlavní role,“ uvedl Rosenbaum.

Do finále jde i výběr a produkční zajištění lokací, kde se bude film natáčet. V konečném výběru jsou především místa v Jižních Čechách, jako například Zvíkov a jeho okolí, rodiště Jana Žižky Trocnov, Tábor či Boletice. Připravovaný film by mohl pomoci k obnově Žižkova dvorce v Trocnově na Českobudějovicku. Dvorec by po natočení filmu zůstal atrakcí v areálu Památníku Jana Žižky v Trocnově na Českobudějovicku, jehož vlastníkem je kraj.

Rozpočet filmu bude ve stovkách milionů korun

Film Jan Žižka podpoří záštitou ministerstvo pro místní rozvoj. „Chceme využít nabízející se potenciál tímto způsobem propagovat Českou republiku v zahraničí a využít rostoucí poptávky po filmovém turismu, který již v mnoha zemích výrazně zvýšil přínos do státní kasy. Uvědomujeme si také možnost zvýšení zaměstnanosti v regionech, která s natáčením a následným turismem souvisí,“ uvedla ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová.

Rozpočet filmu bude ve stovkách milionů korun. K dosud nejnákladnějším filmům ve střední Evropě patří koprodukční snímek Juraje Jakubiska Bathory, který měl rozpočet zhruba 328 milionů korun. V kinech ho zhlédlo 912.000 diváků.

Žižka byl námětem několika filmů. Nejznámější je husitská trilogie režiséra Otakara Vávry Jan Hus, Jan Žižka a Proti všem, kde Žižku hrál Zdeněk Štěpánek. Žižka se objevil i ve snímku určeném spíše dětem Na Žižkově válečném voze, kde ho hrál Ilja Prachař, nebo v polském velkofilmu Křižáci. Postava Žižky byla už v němé vlastenecké fresce z roku 1919 Utrpením ke slávě.