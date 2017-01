Škromach prezidentem? Zemanův odkaz, žádný lobbing a solární energie

Jak to vypadá s jeho kandidaturou na prezidenta?

S myšlenkou kandidatury pohrává stále více, situace se podle něj vyvíjí. Neodradil jej ani říjnový neúspěch v senátních volbách, za nímž vidí spíše celkové oslabení sociální demokracie. Od stranické kariéry si proto snaží držet odstup. V případě, že by v ČSSD proběhlo referendum, by ale podporou od strany nepohrdl.



Rovněž věří, že by mu stejně jako Miloši Zemanovi mohl pomoct politický relax. „Po objímání stromů a člunkování po jezeře se dokázal vrátit až do prezidentské pozice - navíc ve věku, kterého jsem zdaleka nedosáhl.“ Současný odpočinek tak vnímá jako příležitost, aby se vzpamatoval.



Šel by do voleb, i kdyby kandidaturu oznámil Miloš Zeman?

Oboustrannou kandidaturu považuje Škromach za tříštění sil. Tvrdí však, že zatímco všichni jdou proti Miloši Zemanovi, on naopak kandiduje s ním. Chce být tím, kdo bude rozvíjet jeho odkaz. I proto se snaží svou strategii občas koordinovat i s lidmi, kteří mají k Zemanovi blízko.

„Myslím si, že je dobré, aby zde existoval prostor pro kandidáty, kteří by oslovovali jeho voličskou základnu. Aby ve chvíli, kdy nebude Miloš Zeman prezidentem, měli náskok,“ řekl Škromach s tím, že si vytváří pozici, aby mu toto volební portfolio nikdo nevyfouknul.



Jaký by byl jeho program?

Základem všeho je podle něj regionální soběstačnost, ať už energetická či potravinová. Rád by zpopularizoval solární energii, líbí se mu i myšlenka elektromobilů. Nezamlouvá se mu naopak, že plyn do Česka přichází z nestabilních zemí. Zajímá jej bezpečnost zdrojů pitné vody. „Ne nadarmo se říká, že příští války se povedou právě o ni,“ uvedl. Za nemalou hrozbu považuje také takzvaný blackout (výpadek elektřiny - pozn. red.).

Z čeho by kampaň financoval?

Rád by byl lidovým kandidátem, jemuž by každý přispěl drobnou částkou. Peníze od dobrovolných přispěvatelů by pak střádal na transparentním účtu. Lobbing odmítá, přiznává ale, že proti tuzemským milionářům a miliardářům nic nemá. Neformálně sonduje situaci mezi pražskými bankéři a finančníky, zdali by byli ochotni přispět. „Vše by ale muselo být čitelné. Průhlednost, čistota a národní původ peněz jsou pro mě důležité,“ podotknul v rozhovoru pro LN s tím, že peníze od zahraničních společností by vrátil.

Co dělá po odchodu z vysoké politiky?

Ačkoliv mu je 60 let, do důchodu se dle svých slov ještě nechystá. Vedle osobních záležitosti řeší ve volném čase i své existenční uplatnění. Shání práci, během níž by využil zkušeností a znalostí nejen z politiky, ale také z oblasti sociálních věcí a zaměstnanosti.



Přiznává však, že jeho popularita mu v tomto ohledu příliš nepomáhá. „Člověk někam přijde a oni si myslí, že si z nich dělám srandu. Mediální zájem o mou osobu může odrazovat, a to přesto, že by o mě jinak daný člověk stál,“ řekl LN