Skrývá Atlantik miliardový poklad? Britští lovci pokladů u Islandu našli nacistický vrak

REYKJAVÍK/PRAHA Hledači pokladů z Velké Británie našli jižně od pobřeží Islandu vrak nacistické lodi SS Minden. Poštovní část potopeného plavidla ukrývala pokladnici, která obsahuje čtyři tuny nějakého cenného kovu. Předpokládá se, že jde o zlato, které v roce 1939 putovalo do Německa, loď ale byla nacisty záměrně poslána ke dnu. Nálezci žádají islandskou vládu o povolení provrtat díru do vraku a sejf vyzvednout.

Tým společnosti Advanced Marine Services (AMS), jejíž náplní práce je hledání pokladů na dně moří, našel v Atlantickém oceánu asi 200 kilometrů jižně od pobřeží Islandu vrak nacistické nákladní plavidla. SS Minden byla potopena 24. září 1939 těsně poté, co začala druhá světová válka. Podle všeho mířila z Jižní Ameriky, z tamních bank si měla vézt 4 tuny cenného nákladu, zřejmě zlata. Podle britského serveru The Independent by v takovém případě hodnota dosahovala 125 milionů liber (více než 3,64 miliardy korun).

Právě náklad měl být tím, co zpečetilo lodi osud. SS Minden byla zachycena radary plavidel britského námořnictva. Aby v beznadějné situaci nezískali do své moci drahocenné jmění nepřátelé, rozhodl se kapitán lodi na přímý rozkaz německého vůdce Adolfa Hitlera, že náklad raději pohřbí na dně oceánu.

Po svém objevu AMS požádala islandskou vládu o povolení dostat se přes plášť plavidla k trezoru, který poklad ukrývá. Tvrdí totiž, že kořist patří tomu, kdo ji našel, a chce si ji odvézt s sebou do Británie, přestože už letos jednou byla obviněna, že po pozůstatcích lodi pátrala bez řádného povolení.

Islandské úřady se o aktivitách společnosti dozvěděli poté, co ve svých vodách narazily na zakotvené norské výzkumné plavidlo Seabed Constructor. Právě to si tým AMS najal, aby je využil jako základnu pro pokusy o svůj objev.

Brazilské jmění

Podle islandského serveru Iceland Monitor nebyla posádka schopna uspokojivě odpovědět na otázky pobřežní stráže, co na místě pohledává. Její reakce podle něj byla „vágní a rozporuplná“. Hlídka proto loď v norských barvách instruovala, aby se přesunula do hlavního města Reykjavíku. Následně posádku vyslechla policie.

Podle ředitele Islandské pobřežní stráže Georga Lárussona neměli hledači pokladů povolení. „Řekli nám jen, že hledají zajímavý cíl z druhé světové války, ale nemohou sdělit více podrobností,“ vysvětlil.

SS Minden vyrazila 6. září 1939 z Brazílie, kde naložila náklad z Banco Germanico, dceřiné společnosti německé Dresdner banky. Když ji u břehů Islandu spatřily britské křižníky HMS Calypso a HMS Dunedin, Adolf Hitler dal kapitánovi příkaz, aby se rychle stáhla. Jedinou další možností bylo potopit loď i s nákladem, k čemuž nakonec došlo, protože náklad nesměl za žádnou cenu padnout do rukou nepřítele.

Posádka SS Minden byla zachráněna britskou lodí HMS Dunedin a přepravena na námořní základnu na Orknejských ostrovech Scapa Flow. Podle oficiálních archivních záznamů byl náklad nacistického plavidla bezcenný. Ale vzhledem k tomu, jak drahý je pronájem průzkumných plavidel, musela být posádka AMS přesvědčena, že jeho hledání má význam.