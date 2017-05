Skupina mmcité uvádí na trh lavičky, lze na nich dobít mobil

Podle něj bylo cílem obohacení kolekcí o nové možnosti využití. Lavičky Woody, Blocq a Radium a lehátko Rivage jsou doplněné o osvětlení, malé stolky, na které si lidé mohou odložit notebook, knihu či kávu, a také o nabíjení mobilních telefonů přes USB. „Chytrá zařízení šla s výdrží baterií dolů. Je to další možnost, jak se ve městě ve veřejném prostoru připojit a dobít si telefon,“ uvedl designér Viktor Šašinka.



Lavička s USB bude napojena od země kabelem na elektrickou síť a podle Karáska bude dražší asi o 2000 korun. Zhruba trojnásobně dražší bude lavička e-Blocq. „Má integrovaných šest boxů a uvnitř každého je klasická elektrozásuvka plus USB zásuvka. Je to hlavně určeno pro elektrokola. Můžete si v tomto boxu nabít akumulátor z kola, popřípadě jakýkoliv jiný spotřebič, třeba laptop. Box je uzamykatelný,“ řekl Karásek.



mmcité podle něj novinkou reaguje na rozvíjející se provoz elektrokol. „Počítáme s tím, že by se to dalo používat v různých situacích, třeba když lidi pojedou na elektrokole z periferie něco vyřídit na radnici. Akumulátor si dají do uzamykatelné schránky, kde se může nabíjet, plus si tam dají přilbu, aby nechodili do kanceláře s přilbou, a tak dále. Může to být i ve školách či v areálech firem či na koupalištích,“ doplnil Karásek.

Do konce letošního roku chce mmcité podle něj představit také varianty laviček s fotovoltaickým napájením.

Skupinu tvoří desítka firem. Jádrem jsou mmcité 1, která se zaměřuje na výrobu městského mobiliáře, a mmcité +, která vyrábí například přístřešky pro dopravní terminály či protihlukové stěny. Karásek mmcité založil na začátku 90. let jako tehdejší student designu se spolužákem Radkem Hegmonem. Výrobky mmcité od té doby získaly řadu ocenění.

Loni skupina zaznamenala obrat kolem 800 milionů korun a vykázala zisk zhruba 25 milionů korun. Letos si podle Karáska naplánovala pětiprocentní růst. mmcité má tři stovky zaměstnanců. V minulém roce investovala kolem 50 milionů korun hlavně do stavby tří nových hal. Letos chce investovat do technologií do pěti milionů korun. Výrobky skupiny jdou do 35 zemí, export se podílí na tržbách asi 60 procenty.