LN: Nelitujete, že jste z ČSSD před pěti lety odešel?

Mám li být otevřený, tak lidsky to pro mě bylo asi jedno z nejšťastnějších období života, protože jsem měl příležitost být u své dcery mnohem víc než třeba před lety u svého syna. Žena onemocněla, takže bylo dobře, že v té době už jsem nedělal politiku, protože zcela nepochybně to byl jeden z důsledků mého politického angažmá, toho obrovského tlaku, který na nás byl. Samozřejmě ale nevylučuji, že bych se do politiky vrátil.

LN: Proč ČSSD voličsky i preferenčně dlouhodobě oslabuje? Jsou nedostatky v kampani či v programu?

Myslím, že od každého něco. U kampaně bych řekl, že má nejmenší vliv, protože nejlepším volebním štábem je vláda. Když v ní působíte, jste vidět a kampaň de facto probíhá neustále. Jde ale o to, abyste měl alespoň trochu výrazné ministry a výrazného premiéra. Bohužel tohle je v případě ČSSD trochu slabina. Ministři za sociální demokracii včetně premiéra určitě zvládají rutinně své úkoly, ale to základní je, že chybí konflikt levice a pravice. Sociální demokracie ani komunisté nepřicházejí s tématy, která by polarizaci přinášela.

LN: Není už dělení na pravici a levici minulostí? Politika se za poslední roky citelně změnila a voliči spíše vyhledávají tváře a silné lídry.

Myslím, že jde o přechodný jev. Nové tváře mohou přece nabízet i takzvaně staré politické strany. Podívejte se, v západní Evropě pořád střet levice pravice trvá, v Německu půjde o to, jestli bude možné vytvořit stabilní levicovou vládu po volbách do bundestagu tvořenou sociálními demokraty, zelenými a levicí, a nebo naopak stabilní středopravicovou vládu tvořenou klerikály a liberály.

