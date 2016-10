„Pan Tuhý pronesl: ‚Šlachta (tehdejší šéf Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu – pozn. red.) se musí řešit‘,“ řekl LN Štětina.



Problém spočívá v tom, že Tuhého slova zazněla ještě před oznámením kontroverzní reorganizace (8. června 2016), která spojila protimafiánskou a protikorupční policii. V důsledku reformy Šlachta v červenci rezignoval a odešel do civilu.

Od začátku se přitom spekuluje o tom, že skutečným cílem celé reorganizace bylo právě zbavit se Šlachty a rozprášit jím řízený útvar. A to z obavy, že Šlachtovi detektivové se ve svých pátráních dostali příliš blízko vlivným postavám finančního světa – například v­kauze Beretta, v ­níž jde o ­vynášení informací ze spisů za úplatu a ve které byla před několika dny obviněna mocná žalobkyně Dagmar Máchová.

Tuhý dotazy LN ke schůzce se Štětinou nechtěl komentovat.

Robert Šlachta se po odchodu z ­policie uchýlil na Celní správu spadající pod ministerstvo financí. Nastoupil do funkce náměstka generálního ředitele pro oblast pátrání. Pachuť z policejních šachů v něm zůstává.

Informace o Štětinově schůzce s Tuhým a jeho slovech o vlastní osobě Šlachtu nepřekvapily. „Celou dobu říkáme, že vůbec nešlo o reorganizaci, ale o snahu zlikvidovat ÚOOZ a zbavit se nepohodlných lidí. Pokud něco takového policejní prezident řekl před poslancem, je to docela drsné,“ řekl LN někdejší šéf útvaru.

Téma pro komisi?

Vysvětlení, co svými slovy mínil, se od policejního prezidenta Tuhého získat nepodařilo. Mluvčí Policejního prezidia Jozef Bocán za šéfa bezpečnostního sboru pouze vzkázal, že Tuhý Štětinova slova komentovat nebude.

„Pan policejní prezident se nebude vyjadřovat k nepodloženým spekulacím, které mají sloužit k ­pokračování nemístné politické kampaně, kterou vaše noviny rozpoutaly už v květnu,“ napsal LN Bocán.

Vrchní státní zástupce z Olomouce Ivo Ištvan od počátku policejní reorganizaci kritizoval. Míní, že Štětinovým tvrzením by se měli nyní zabývat poslanci.

„Nemohu na údajná slova mezi policejním prezidentem a poslancem reagovat, protože jsem u hovoru nebyl. Pokud má kdokoliv informace, které vnímá jako významné, měl by je poskytnout sněmovní vyšetřovací komisi. Ta by měla shromáždit důležité skutečnosti,“ uvedl vrchní žalobce. Úkolem vyšetřovací komise je odhalit, co případně stálo za kontroverzním krokem Policejního prezidia spojit protikorupční a protimafiánskou jednotku a vytvořit Národní centrálu proti organizovanému zločinu.

Předseda sněmovních „pátračů“ Pavel Blažek (ODS) LN řekl, že se nejdříve se Štětinou sejde.

„Slyším o tom poprvé od vás. Až za dva týdny začne sněmovna, promluvím s ním. Pak budu ostatní členy komise informovat na základě toho, co mi poslanec Štětina řekne. Ale musím nejdříve zjistit, o co jde,“ uvedl Blažek.

Komise chce více času

Deník Právo včera přinesl informaci, že komise požaduje po sněmovně prodloužení svého mandátu o tři měsíce. Její členové chtějí vyslechnout další svědky. Původně měli předložit závěry ze svého pátrání už do konce října. Poslanci v komisi potřebují i více času na prostudování velkého množství dokumentů, které si k případu vyžádali.

Dění kolem policejní reformy vedle kritiky státních zástupců v ­červnu akceleroval i bývalý šéf ostravské ÚOOZ Jiří Komárek. Reorganizaci dal do souvislosti s­„brutálními úniky“ ze spisu. Policejního prezidenta Tuhého označuje jako osobu podezřelou.