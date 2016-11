Koncern Volkswagen vyšel z finanční krize silnější než kdy dříve, oproti jiným automobilkám ho zasáhla velmi málo. Zároveň však koncern v krizi neprošel tak dramatickým restrukturalizačním procesem jako řada jiných automobilek. Kauza Dieselgate mu ale k velkému ozdravnému procesu dala prostor. Kroky, které by se Volkswagenu za standardních podmínek činily velmi obtížně, teď s odkazem na skandál, který ho bude stát desítky miliard eur, procházejí bez problémů.



Teď se VW s odbory dohodl, že v následujících letech propustí celkem 30 tisíc lidí, většinu doma v Německu. Od propouštění si samotná automobilka Volkswagen (jako značka, jedna ze součástí koncernu) slibuje nejen úspory, ale také zvýšení produktivity práce. To upřímně Volkswagen potřebuje jako sůl a to už delší dobu, protože v řadě jeho závodů je produktivita silně pod úrovní koncernového průměru. Je to logické, továrny VW jsou nejstarší ze skupiny a přitom velmi vytížené, takže na renovaci nebyl příliš prostor. Ten také možná nechtěly poskytnout odbory. S Dieselgate to najednou půjde.

Třicet tisíc lidí tak padne za oběť, aby zůstal Volkswagen konkurenceschopný. S aférou Dieselgate to vlastně nemá nic společného, skandál jen posloužil jako vhodná výmluva. Sláva kauze Dieselgate.