Extremistku kvůli projevu bezvýsledně stíhali přes pět let, odškodnění nedostala

„S argumentací ministerstva spravedlnosti nesouhlasíme. Zastavení trestního stíhání bylo zcela poprávu. Byla stíhána neoprávněně a náleží jí odškodnění,“ vysvětlil serveru Lidovky.cz právní zástupce Šlégrové Petr Kočí. Advokát pro svou klientku vyčíslil odškodnění dohromady na 400 tisíc korun, za nehmotnou újmu si řekla někdejší členka Dělnické strany 250 tisíc korun či za více než pět let trvající stíhání 126 tisíc.

Kořeny potíží aktivistky se zákonem sahají do listopadu 2010. Na výročí Sametové revoluce při shromáždění Dělnické strany v Litvínově vystoupila s projevem, v němž se vymezila vůči stávajícímu režimu, pohrozila pomstou odpůrcům Dělnické strany a za jedinou správnou cestu vývoje prohlásila národní socialismus. „Protože tak jako vy máte dnes tu drzost soudit nás, za naše čisté myšlenky, tak my jednou budeme soudit vás, za vaše špinavé činy! A můžete si být jistí, že to bude bez nejmenšího slitování,“ vzkázala „systému“ aktivistka.

Kriminalisté v lednu 2011 začali Šlégrovou za její vystoupení vyšetřovat, obvinili ji z projevu sympatií k hnutí směřujícímu k potlačení práv a svobod člověka. Extremistce v případě uznání viny hrozily až tři roky vězení. V květnu téhož roku dostala od mosteckého okresního soudu takzvaným trestním příkazem (tedy bez procesu) podmínku, Šlégrová ale nechala dojít případ až k hlavnímu líčení. Mostecký soud ji následně v září 2013 očistil.

„Svým politickém projevem v Litvínově jsem využila toho práva, které je mi zaručeno ústavním řádem této země, tedy svoboda slova. Nepropagovala jsem německý nacismus, jak je mi naprosto nesmyslně a účelově kladeno za vinu, nýbrž národní socialismus jako legitimní a uznávaný politický směr,“ pronesla mimo jiné Šlégrová v závěrečné řeči. Žalobkyně se ale s osvobozením aktivistky nesmířila, odvoláním dostala případ k ústeckému krajskému soudu.

Podle ministerstva není jistota, že je Šlégrová nevinná

Krajský soud verdikt v listopadu 2014 zrušil, kolegům z Mostu nařídil případ opět projednat. Jenže tady se celý příběh zasekl, mostecký soud totiž kauzu nebyl schopný znovu otevřít. Vzhledem k otálení mostecké justice se případ promlčel (promlčecí lhůta byla pět let), v červnu 2016 tak nezbylo mosteckému soudu nic jiného než trestní stíhání někdejší členky Dělnické strany zastavit.

„Asi bychom byli všichni rádi, kdyby justice byla schopná pracovat rychleji, protože každé průtahy v řízení poškozují jeho účastníky,“ glosuje advokát Kočí průtahy, kvůli nimž si jeho klientka nárokovala odškodnění. Ministerstvo spravedlnosti však Šlégrové kompenzaci nepřiznalo. „Trestní stíhání sice bylo zastaveno, ovšem nikoliv proto, že by trestný čin, pro který byla žalována nespáchala, ale protože stíhání bylo promlčeno,“ vysvětlil serveru Lidovky.cz mluvčí resortu Jakub Říman.

Jinými slovy ministerstvo nemělo jistotu, že Šlégrová skutečně nic nespáchala. Advokát Kočí považuje argumenty resortu za absurdní. Bývalá aktivista paradoxně čelila průtahům i ze strany ministerstva, jelikož resort vypořádal její žádost o odškodnění až po uplynutí zákonné šestiměsíční lhůty. Rozhodnutí se Šlégrové dostalo do ruky až tento týden. Protože ministerstvo otálelo, podala aktivistka už letos v únoru kvůli odškodnění žalobu k soudu.

O kompenzaci bude rozhodovat Obvodní soud pro Prahu 2, jednání ještě nenařídil. Konstrukci ministerstva o neprokázané nevinně někdejší členka Dělnické strany odmítá, podle jejího mínění je nepřípadná. „Žalobkyně rozhodně není pravomocně odsouzenou pachatelkou, nýbrž osobou, která byla po naprosto nepřiměřenou dobu nedůvodně stíhána, přičemž nemožnost dosáhnout pravomocného zprošťujícího rozsudku je naopak okolností, která činí zásah do jejích práv o to citelnější,“ napsala tento týden soudu.