Šlégrovi stačilo na šanci být v Senátu 3 644 hlasů. Jinde bylo i přes šest tisíc málo

Vůbec nejvíce hlasů ze všech účastníků voleb do Senátu získal v libereckém okrsku kandidát za Starosty a nezávislé Michael Canov. Ten si vysloužil podporu 18 698 voličů, což je téměř o šest tisíc víc než další v pořadí Jiří Cieńcala, kandidující ve Frýdku-Místku jako nestraník za hnutí Občané spolu – nezávislí. Cieńcala ovšem dokázal na svou stranu dostat největší procentuální podporu voličů. S 46,18 procenty měl k senátorskému křeslu v prvním kole nejblíže. Šárka Jelínková, kterou ze všech vítězů úvodního kola podpořilo lidí nejméně, obdržela 5197 hlasů.

Postoupit do druhého kola senátních voleb se ovšem dalo i s mnohem nižším počtem hlasů. Olympijskému vítězi z Nagana Jiřímu Šlégrovi vhodilo svůj lístek do volební urny v Mostě 3 644 lidí. Takový počet hlasů by například v třináctém volebním okrsku Tábor stačil až na sedmé místo, ve Frýdku-Místku na šesté.

Nejvyrovnanější souboj o prvenství se odehrál v Táboře. Tamní vítěz Jaroslav Větrovský (ANO) porazil ministra průmyslu a obchodu Jana Mládka (ČSSD) jen o 88 hlasů. Nejtěsnější rozdíl, díky němuž zůstal kandidát těsně za branami druhého kola, byl ale k vidění ve Frýdku-Místku. Lidovkyně Pavla Golasowská prošla do finálového duelu s 4 583 hlasy, třetí Ivo Raška (ANO) jich měl jen o 38 méně.

Ani v jenom volebním obvodu se nenašel kandidát, pro kterého by se vyslovilo méně než sto voličů. Nejméně (133) hlasů posbíral na Praze 10 Josef Hörl, jehož do boje o senátorské křeslo vyslala Česká strana národně socialistická 205. O mnoho za ním nezaostával v osmadvacátém okrsku ani Pavel Matějka (Sdružení pro republiku – Republikánská strana Československá). Na něj si v Mělníku vzpomnělo 151 občanů. Za nimi se pak s 207 hlasy umístil reprezentant Strany soukromníků České republiky, známý saxofonista a skladatel Felix Slováček.

Nejvíce finalistů v boji o místo v horní komoře Parlamentu nakonec ukořistilo ANO Andreje Babiše, do senátních duelů se jich podívá 14. Stejné hnutí mělo na svém kontě také nejvyšší počet kandidátů, kteří zůstali těsně pod linií znamenající postup, tedy na třetím místě. Celkem sedm.