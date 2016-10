Se slevovým portálem Kouzelný děda měli problém zákazníci i cestovní kanceláře. Na sociální síti facebook lidé poškození jednáním slevového portálu založili skupinu, ve které sdílí své problémy i rady. Někteří lidé také podali na Kouzelného dědu hromadnou žalobu. O problému ohledně hotelu Woodstone si můžete přečíst zde.

„Zaplatil jsem dovolenou a po zrušení z jejich strany se mi nevrátily peníze. Podal jsem proto trestní oznámení,“ řekl serveru Lidovky.cz Vlastimil Uzel. Není přitom jediný, kdo má s uznáním reklamace potíže. Většina poškozených se shoduje na tom, že přístup portálu k reklamacím je otřesný.

„Dobrý den, děláme maximum, aby to bylo co nejdříve, ale přesné datum zatím nemáme z účetního oddělení potvrzené,“ stojí v odpovědích ze slevového portálu. Pod touto odpovědí je podepsána slečna Andrea. Její celé jméno ale není poškozeným lidem známo. „Zaráží mě, že nejsou podepsáni celým jménem. Je to neprofesionální,“ uvedla na facebooku jedna z poškozených zákaznic.

Problém nemají jenom zákazníci

Problém se slevovým portálem má i cestovní kancelář Expressbus. Ta je s portálem ve sporu kvůli údajnému dluhu za neproplacené zájezdy, které cestovní kancelář realizovala. „Portál Kouzelný děda nám dluží statisíce,“ řekl majitel společnosti Expressbus Alexandr Coufalík. Konkrétnější ale být nechtěl. Podle právníka společnosti Dobrogem Davida Svobody skutečně slevový portál vede spor se společností Expressbus. „Společnost Dobrogem skutečně vede obchodní spor, který se týká údajného dluhu za neproplacené zájezdy, resp. jeho výše. V případě cestovní kanceláře Expressbus je sporná otázka, zda této kanceláři byla proplacena odměna za jí realizované zájezdy v příslušné výši či nikoli. Bohužel, dotčená cestovní kancelář nebyla i přes opakované výzvy schopna doložit přesný počet a druh realizovaných zájezdů, za které požaduje vyplatit odměnu,“ uvedl v prohlášení Svoboda.

Ten také uvedl, že portál se snaží vyhovět všem reklamacím a nikdy se nestalo, že by nějaká nebyla vyřízená. „Dobrogem se všemi zákazníky, kteří si zakoupili příslušný voucher na grandhotel Woodstone, zahájil reklamační řízení, přičemž tyto reklamace v zákonné lhůtě uznal u všech zákazníků, kteří ji poskytli potřebné informace (zejména doklad o zaplacení voucheru apod.). Vzhledem k rozsahu dotčených zákazníků některá reklamační řízení doposud nejsou uzavřena, nicméně společnost může garantovat, že veškerá reklamační řízení spojená s touto kauzou budou uznána a kladně vyřízena, pochopitelně za předpokladu, že dotčení zákazníci poskytnou potřebnou součinnost,“ uvedl dále Svoboda.

Svobodovo prohlášení je ovšem v rozporu s tvrzením poškozených zákazníků. Ti na vyřízení reklamací čekají už několik měsíců. Ze zákona přitom musí slevový portál reklamaci vyřídit do 30 dní. Slevový portál se také snaží reklamace vyřídit pomocí dalších voucherů. O ty ovšem naštvaní zákazníci nestojí.

Případem se začala zabývat i policie

Na slevový portál již bylo podáno hromadné trestní oznámení ve věci nedovoleného obohacování se i nedodržení zákonné lhůty na vyřízení reklamace. „Evidujeme několik trestných oznámení, celková škoda je zatím několik desítek tisíc korun,“ řekla mluvčí mělnické policie Markéta Johnová.

„Ze strany Policie ČR bylo skutečně v několika případech vedeno vyšetřování resp. prověřování ve smyslu trestního řádu, které mělo souvislost s činností Dobrogem s.r.o. a v rámci kterého byla společnost vyzvána k podání vysvětlení. Ve všech známých případech však bylo vyšetřování resp. prověřování ze strany Policie ČR ukončeno (s tím, že se v dané věci jedná pouze o civilně právní spory, přičemž jednání společnosti nenaplnilo skutkovou podstatu žádného trestného činu) nebo ke svému ukončení směřuje,“ uvedl k prošetřování portálu Svoboda.