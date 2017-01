Slovanskou epopej vidělo téměř 400 tisíc návštěvníků

V únoru jej čeká odlet do Japonska. Zda bude turné pokračovat i do Číny, není jasné. Do Česka by měla měla epopej vrátit v polovině roku 2018.Největší pozornosti se Muchovo dílo těšilo při zahájení výstavy a v roce 2013. „Později jsme ale zaznamenali spíš stagnaci. Změna nastala až v závěru letošního roku, kdy se přiblížil konec výstavy,“ řekl Wolf. V době, kdy měla plátna domov na Moravě, je podle něj ročně vidělo asi 20 000 lidí.

„Snaha města bude, aby po návratu z turné měla epopej stálou návštěvnost, která nebude klesat,“ doplnil. Zajistit to má nová galerie, kterou chce Praha vybudovat. „Kromě epopeje by totiž nabídla i jiné výstavní možnosti a doprovodné programy, která by přilákaly další návštěvníky,“ sdělil radní.



Velkoformátové obrazy z dějin Slovanů, které jsou národní kulturní památkou, nyní čeká příprava na transport. Ministerstvo kultury na konci loňského roku cestu Japonska povolilo, do Číny ale zatím ne. V Tokiu bude dílo k vidění od 8. března do 5. června. Japonsko v souvislosti s 60. výročím obnovení diplomatických vztahů s Českou republikou vyhlásilo rok 2017 Rokem české kultury v Japonsku. Jak to bude s případnou cestou do Číny, ministerstvo neřeklo. „Zatím rozhodnuto nebylo a není mi ani známo, že by se tak mělo dít v nejbližších dnech,“ řekla v pondělí mluvčí Simona Cigánková.

Podle Národní galerie jsou plátna ve výborném stavu a na transport jsou připravena. Proti se ozývají kritické hlasy. Obávají se poškození děl. Proti vyvezení díla vznikla petice, kterou podepsal i Muchův příbuzný John Mucha a starosta Moravského Krumlova Tomáš Třetina. Na zámku v Moravském Krumlově byla epopej vystavena desítky let. Do Prahy se za velké mediální pozornosti přestěhovala v roce 2012.

Plátna podle malířova odkazu patří Praze. Přáním autora ale bylo, aby město epopeji vybudovalo samostatný výstavní pavilon. To se dosud nestalo. Praha podle primátorky Adriany Krnáčové (ANO) stálé umístění řeší. Dočasně by se podle ní dílo mohlo vrátit i na Moravu. V polovině ledna začne soud projednávat žalobu Muchova vnuka na určení vlastnictví epopeje.