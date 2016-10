Slovensko se loučí se zesnulým prezidentem Kováčem. Mečiar pozvánku nedostal

První státní pohřeb politika v novodobé historii Slovenska začne ve 12 hodin na Bratislavském hradě, kde byla rakev s ostatky exprezidenta vystavena ve středu, převozem na lafetě do Prezidentského paláce. Kromě státního pohřbu je na Slovensku vyhlášen státní smutek. Navenek se projeví například stažením vlajek na půl žerdi či omezením provozu hazardních her.

Kováč měl odvahu postavit se Mečiarovu autoritářství

Kováčovo funkční období v prezidentském úřadu v letech 1993 až 1998 poznamenaly četné spory s tehdejším autoritářským premiérem Vladimírem Mečiarem. Ten na státní pohřeb pozvánku nedostal. Slovenská média píšou o Kováčovi jako o prezidentovi, který měl odvahu postavit se Mečiarovi, za jehož vlády byla země vyřazena z první skupiny zemí usilujících o vstup do EU a NATO.

„Zvolil si odvahu. Zvolil si pravdu a řekl ne bezpráví. Řekl ne v době, kdy bylo pro mnohé jednodušší říct mečiarovské mašinerii ano. Dal zemi naději tehdy, kdy této naděje bylo málo,“ napsal list Sme na svém webu o Kováčovi. List dodal, že exprezident odchází v době, kdy jsou lidé, kteří volí pravdu a čest, potřební více než kdykoliv předtím.

Omluva za únos syna

V roce 1995 také vešla ve všeobecnou známost kauza únosu Kováčova syna, ze které byla podezřelá Slovenská informační služba pod vedením Ivana Lexy. Michal Kováč mladší byl unesen a násilně zavlečen do rakouského Hainsburgu, a posléze nalezen v zaparkovaném autě před policejní stanicí zbitý a do bezvědomí opitý. Cílem celé akce bylo pravděpodobně odstoupení prezidenta Kováče, ten ale vydržel ve svém úřadu až do konce funkčního období.

V roce 1998 ale část prezidentských pravomocí přešla na vládu, což Mečiar využil k okamžité amnestii pro odsouzené pachatele únosu. Celá událost měla dalekosáhlou dohru a v listopadu 2012 se měl exprezident Kováč na rozhodnutí soudu Ivanu Lexovi dokonce omluvit za to, že ho z únosu obvinil a zaplatit mu finanční odškodnění. Žalobu Lexa v červnu stáhnul.

Evropě chybí osobnosti jeho formátu, řekl Zeman

Pietní akce, které se zúčastní i český prezident Miloš Zeman a jeho předchůdce v úřadu Václav Klaus, zahájí dopoledne kondolence Kováčově rodině. V poledne bude rakev převezena na lafetě dělostřelecké houfnice do Prezidentského paláce, kde se uskuteční vojenský ceremoniál. Později bude v Katedrále svatého Martina zádušní mše.

„Domnívám se, že dnešní Evropě chybí osobnosti jeho formátu. Velmi bych si proto přál, aby se pan prezident stal vzorem pro mladou generaci, a věřím, že jeho odkaz bude nadále přežívat v srdcích slovenských občanů,“ uvedl Zeman minulý týden v kondolenci.