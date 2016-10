Šéf slovenského parlamentu Andrej Danko v pátek oznámil, že podal návrh na disciplinární stíhání Matoviče, který zmiňované výroky pronesl ve sněmovně během projednávání návrhu novely jednacího řádu Národní rady. Podle této novely například vystoupení poslanců v rozpravě budou nově časově omezena a poslanci nebudou moci do jednacího sálu nosit transparenty či mobilní telefony.



„My jako opozice taháme v tomto místě za kratší provaz. Tak jako Židé v koncentráku. Promiňte mi to srovnání, ale asi jinak to nepochopíte. Tak jako Židé v koncentráku měli možná jediné právo dýchat vzduch, tak my jako opozice máme jediné právo v tomto parlamentu mluvit,“ řekl Matovič před poslanci. Ve svém vystoupení k novému jednacímu řádu sněmovny Matovič rovněž použil přirovnání, jakoby v koncentračním táboře hráli fotbalový zápas Židé a dozorci a šéf koncentračního tábora byl rozhodčím.

„On trpí jako Žid? On je Žid? Ví, jak lidé trpěli v koncentračním táboře? Měl by okamžitě jít do muzea holokaustu v Seredi,“ reagoval šéf parlamentu a nacionalistické Slovenské národní strany Danko.

Podle Matoviče jeho výrok byl slovní metaforou, které ani náznakem nehanobí Židy a ani nezlehčuje jejich utrpení. Poslanec řekl, že na Danka podá trestní oznámení za křivé obvinění.

„Fotbal je to poslední, co si přáli dělat“

Matoviče, kterého za zmiňované výroky o Židech může příslušný parlamentní výbor potrestat pokutou, kritizoval také ústřední svaz židovských náboženských obcí na Slovensku. „Matovič si patrně neuvědomuje, že Židům šlo o život. Fotbal bylo to poslední, co by si přáli v koncentračním táboru dělat. Takto zlehčovat holokaust je nejen neslušné, nemorální, ale i hloupé,“ uvedl předseda svazu Igor Rintel.



Pronásledování Židů patří ke stinným stránkám slovenské historie. Za válečného slovenského státu, který byl spjat s nacistickým Německém, bylo z území Slovenska deportováno asi 70 tisíc Židů do koncentračních a vyhlazovacích táborů.

Matovič dlouhodobě patří v opozici k nejsilnějším kritikům premiéra Roberta Fica a v politickém souboji neváhá sáhnout i po netradičních metodách. V minulosti například řečnil ve sněmovně v tričku s nápisem „Fico chrání zloděje“ a využíval transparent nebo plakáty. Matovičovi ovšem za jiné pochybení hrozí ztráta poslaneckého mandátu, protože coby poslanec opakovaně nepozastavil své živnostenské oprávnění.