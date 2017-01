Slovenský premiér dostal pokutu 200 eur za to, že se nedostavil k soudu

Slovenský premiér Robert Fico dostal od soudkyně jednoho z bratislavských soudů pokutu 200 eur (5400 korun) za to, že se bez omluvy nedostavil na dnešní líčení, při kterém měl vypovídat jako svědek. Napsal to list Denník N. Fico v prohlášení, které ČTK poskytl jeho poradce, neúčast na líčení zdůvodnil pracovní cestou mimo Bratislavu a uvedl, že pokutu zaplatí. Pokutu soudkyně udělila také obžalovanému občanskému aktivistovi, a to za jeho nedůstojné chování.

Fico byl předvolán coby svědek v případu, ve kterém aktivista Martin Daňo čelí obžalobě z pomluvy exministra dopravy Jána Počiatka. Daňo v minulosti Počiatka vyzval, aby podstoupil test na drogy.

Soudkyně odůvodnila uložení pokuty Ficovi tím, že se k soudu bez omluvy nedostavil, ačkoli mu předvolání bylo doručeno. Vůči pořádkové pokutě lze podat stížnost, Fico se nechystá využít této možnosti. „Dnešního líčení... jsem se nezúčastnil kvůli neodkladné pracovní cestě mimo Bratislavu. Protokol mou nepřítomnost, bohužel, telefonicky omluvil až během samotného líčení. Chci se omluvit, pořádkovou pokutu respektuji a samozřejmě zaplatím,“ napsal Fico v prohlášení, které ČTK poskytl jeho poradce Erik Tomáš. Pokutou soudkyně podle listu potrestala také Daňa, kterého zároveň vykázala z jednací místnosti. Nejprve šlo o sankci 500 eur (13.500 korun) za to, že Daňo v rozporu se zákonem používal v soudní síni kameru. Později dostal pokutu 800 eur (21.600 Kč), protože měl na krku zavěšenou ceduli s nápisem „Každý má právo na soudce, který v práci nepije“. Bratislavskému soudu se ve zmiňovaném případu podařilo doručit předvolání Ficovi až po opakovaných pokusech. Slovenská média již dříve uvedla, že jinému soudu a policii se dlouho nedařilo doručit Ficovi písemnost ve sporu, ve kterém po Ficovi požadovala omluvu expremiérka Iveta Radičová za jeho výroky, kterými Radičovou kromě jiného spojil s korupční aférou. Předloni Fico a Radičová u soudu nakonec uzavřeli smír.