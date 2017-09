Slovenský ústavní soud projedná stížnost v případu Babišovy údajné spolupráce s StB

BRATISLAVA Slovenský ústavní soud ve čtvrtek projedná stížnost Ústavu paměti národa (ÚPN) proti pravomocnému rozhodnutí slovenských soudů, že šéf hnutí ANO Andrej Babiš je v archivních svazcích někdejší československé tajné policie StB veden jako její agent neoprávněně. Není vyloučeno, že senát ústavního soudu na veřejném zasedání vynese i verdikt.

Podle ÚPN, který je obdobou Ústavu pro studium totalitních režimů, jak bratislavský krajský soud, tak nejvyšší soud v případu pochybily. Upozornil hlavně na to, že bývalí příslušníci StB, kteří svědčili pro Babiše, nebyli před výpovědí zbaveni mlčenlivosti.



ÚPN v ústavní stížnosti namítal, že postupem soudů došlo k porušení jeho práva na soudní ochranu, dále listiny základních práv a svobod, jakož i úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod.

Pokud ústavní soudci stížnosti ÚPN v plné míře vyhoví, měli by zároveň zrušit verdikty krajského i nejvyššího soudu. To by znamenalo, že obecné soudy by znovu musely projednat případ evidence Babiše v dokumentech StB a musely by postupovat v souladu s rozhodnutím ústavního soudu.

Ve prospěch Babiše nejprve v roce 2014 rozhodl jeden z bratislavských okresních soudů. O rok později verdikt potvrdil krajský soud. Letos v lednu zase slovenský nejvyšší soud odmítl mimořádný opravný prostředek, jímž se ÚPN snažil zvrátit spor s Babišem.

Slovenský nejvyšší soud v odůvodnění svého verdiktu sice napsal, že výslech bývalých příslušníků StB, aniž byli předtím zbaveni mlčenlivosti, je podstatným porušením zákona, ale že tento nedostatek lze dodatečně napravit. To nejvyšší soud také udělal. V rámci posuzování takzvaného dovolání ÚPN soud sám požádal slovenského ministra vnitra o dodatečné zbavení mlčenlivosti zmiňovaných svědků a ministr žádosti vyhověl.

ÚPN kromě jiného archivuje svazky po StB. Instituce již v minulosti neuspěla ve vícero sporech ohledně evidence osob v dokumentech tajné policie v komunistickém Československu.

Babiš, jehož hnutí je podle průzkumů veřejného mínění favoritem na vítězství v nadcházejících volbách do Sněmovny, vědomou spolupráci s StB dlouhodobě popírá. Dříve opakovaně uvedl, že za socialismu jako pracovník československého podniku zahraničního obchodu Petrimex přišel do kontaktu s příslušníky StB, kteří se podle něj pouze zajímali o obchodní aktivity firmy.

Archivní dokumenty uvádějí, že Babiš se v roce 1980 stal důvěrníkem StB a že o dva roky později ho k údajné spolupráci s tajnou policií coby agenta s krycím jménem Bureš získal nadporučík StB Július Šuman. Ten ale u okresního soudu prohlásil, že tato informace není pravdivá a že Babiš k StB naverbován nebyl.