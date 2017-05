‚Slyšel jsem hlasy.‘ Muž, který najel do davu v New Yorku, chtěl být zastřelen

CO JE TO K2? Jde o člověkem vyrobenou syntetickou substanci na bázi kanabinoidů, které se v USA hovorově říká „spice“ (koření). Konzumuje se kouřením různými způsoby od e-cigaret až po sprejování na rostlinný materiál. Chemikálie obsažené v K2 mají na člověka podobný vliv jako marihuana, jsou však mnohem silnější a nepředvídatelnější. Mezi účinky patří povznesená nálada, změna vnímání, ale také halucinace a paranoia. Násilnické a sebevražedné sklony nejsou podle expertů ničím výjimečným. Přestože je to lehko dostupná droga, zatím o K2 vzniklo pouze málo fundovaných vědeckých studií.