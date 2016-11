Strany se dohodly, že do konce roku vyrovnají vzájemné závazky. Poté, zřejmě po Novém roce, by měl Gazdík rezignovat na svoji funkci ve vedení Sněmovny. „Pokud se dohodneme na vzájemném vyrovnání, tak to udělám. Na žádné funkci nelpím,“ řekl ČTK.



Předsednictvo STAN bude o situaci jednat ve čtvrtek. Požadavek, aby se Gazdík vzdal funkce místopředsedy Sněmovny vnímá STAN jako ultimátum, uvedlo hnutí v tiskové zprávě „Starostové nám přišli jednoznačně oznámit, že jakákoli naše společná bilaterální smlouva pro ně není přijatelná a chtějí ji ukončit,“ řekl ČTK Kalousek. TOP 09 to podle něho akceptovala. „Nás to mrzí, myslíme, že pokračování by mělo smysl,“ podotkl. Záležitost chápe jako rozdíl v cílech. „Buď má někdo cíl volby vyhrát, nebo chce někdo být za každou cenu v jakékoli vládě,“ uvedl předseda TOP 09.

K počátku příštího roku mají TOP 09 a STAN uzavřít vyrovnávací memorandum. „Požádali jsme Petra Gazdíka, aby zvážil, že je těžko únosné, aby byl místopředseda Sněmovny za TOP 09 a přitom vystupoval jako lídr konkurenčního subjektu,“ řekl Kalousek.

Podle Gazdíka se obě strany dohodly, že do konce roku vyrovnají veškeré závazky. „Máme ještě příštích šest let senátory, máme společné poslance,“ poznamenal.

S ohledem na parlamentní volby v příštím roce je hnutí STAN připraveno jednat o předvolební spolupráci se širším spektrem volebních subjektů, včetně dosavadních partnerů, se kterými šlo do regionálních voleb. „Neuvažuje tedy nyní o exkluzivní spolupráci s jedním subjektem, zejména ne v rovině pouhé ́podpory ́ ze strany Starostů a nezávislých,“ uvádí tiskové prohlášení STAN.

Původně spolupracovaly TOP 09 a STAN na základě smlouvy z roku 2009, která skončila s rokem 2012. Spojenectví pak pokračovalo bez formálního ujednání. Novou, už volnější dohodu uzavřely strana a hnutí na podzim 2013.