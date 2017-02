Smogová situace je už v pěti krajích, včetně Prahy. Na severu Moravy platí regulace

Už od středečního večera platí regulace na Ostravsku, Karvinsku a Frýdecko-Místecku. Smogová situace, případně i regulace, platila nejen v těchto krajích několik dní už koncem ledna.



Kvůli vysokým koncentracím polétavého prachu ve vzduchu by lidé měli omezit jízdu auty. Meteorologové také doporučují osobám s chronickými dýchacími potížemi, srdečním onemocněním, starším lidem a malým dětem zdržet se při pobytu venku zvýšené fyzické zátěže spojené s větší frekvencí dýchání.

Pražský magistrát ve čtvrtek znovu vyzval řidiče z Prahy i ty, kteří do hlavního města dojíždějí, aby kvůli smogu nechali auta doma a využili veřejnou dopravu. Při minulém vyhlášení smogové situace a regulace radní zvažovali, že zavedou MHD zdarma. Mezitím ale meteorologové varování odvolali. Náměstek primátorky Petr Dolínek (ČSSD) tehdy řekl, že pokud by se ovzduší opět zhoršilo, bude se tím podle něho městská rada znovu zabývat a MHD zdarma bude. Omezení pro automobily město nechystá. Na zavedení veřejné dopravy zdarma byl připraven i Středočeský kraj, pokud by toto opatření fungovalo i v Praze.

Smogová situace bývá vyhlašována, pokud alespoň na polovině meteorologických stanic překročí průměr koncentrace prachu za 12 hodin 100 mikrogramů na metr krychlový a pro příštích 24 hodin se neočekává pokles. Pokud se rozptylové podmínky zhorší ještě víc, je vyhlášena regulace.