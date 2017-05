Členovi Cimrmanů hrozí soud, měl neoprávněně poskytnout Smoljakova práva

„Snažím se dosáhnout narovnání vztahů s agenturou ECHO, která dlouhodobě užívá práva Ladislava Smoljaka, včetně práv režiséra, a obchoduje s nimi bez mého souhlasu,“ sdělil serveru Lidovky.cz Filip Smoljak. Jeho advokát už zaslal Kotkově agentuře předžalobní výzvu, v níž žádá o vypořádání nesrovnalosti. Divadelní agentura ECHO funguje jako zástupce divadelního souboru, který dodává herce a zajišťuje třeba výjezdní představení.

Spor se vztahuje k akci Českého rozhlasu a Divadla Járy Cimrmana, jež se odehrála loni v 1. října v Tanvaldu a Příchovicích v Libereckém kraji. Akce byla součástí projektu Půlstoletí s Cimrmanem, jímž divadlo ve spolupráci s rozhlasem chtělo připomenout 50 let od vzniku souboru. Program v Tanvaldu a Příchovicích zahrnoval sportovní aktivity za účasti herců, soutěže pro děti či hudební pásmo z jednotlivých inscenací. Vyvrcholil pak předvedením a živým přenosem hry Cimrman v říši hudby.

Kompletní organizaci zajistila pro Český rozhlas právě Kotkova Divadelní agentura ECHO, od média za to inkasovala 820 tisíc korun. Agentura se tak postarala o propagaci akce, pronájem sálu kina JAS v Tanvaldu pro sehrání hry a především poskytnutí licencí. Bez nich by nemohl rozhlas inscenaci poslat do éteru, jenže tady se právě obě strany dostaly do střetu. Agentura ECHO se totiž Smoljaka nedovolila.

Nechci na to odpovídat, odmítl Kotek komentovat spor

„Klient (Smoljak) neuzavřel přímo, zprostředkovaně ani v zastoupení licenční smlouvu s Divadelní agenturou ECHO, ani jí nedal souhlas s užitím autorského díla, a to jakýmkoliv způsobem,“ stojí v předžalobní výzvě, jíž má server Lidovky.cz k dispozici. Filip Smoljak je po otci držitelem jedné osminy práv k inscenacím Divadla Járy Cimrmana. Agentura přitom do kontraktu nechala výslovně uvést, že k poskytnutí licence má právo.

Proč takto Kotkova firma postupovala, není jasné. Majitel agentury se pro server Lidovky.cz odmítl vyjádřit. „Nechci na to odpovídat,“ uvedl Kotek. Server Lidovky.cz mu připomněl, že se tak obírá o možnost prezentovat svůj pohled na celou věc. I tak ale Kotek setrval na svém. „Ne, nechci na to odpovídat. To je tečka,“ zopakoval.

Smoljak má za to, že obětí v celém příběhu je v první řadě Český rozhlas. „Dotyčná agentura uvedla rozhlas v omyl tím, že ta práva drží. Čímž ho zmátla a uvedla do nepříjemné situace,“ poznamenal. Druhé nejvýraznější médium veřejné služby v zemi už ho přitom oslovilo, aby vše urovnalo. „Když Filip Smoljak ČRo informoval o tom, že za něho nebyla jiná osoba oprávněna poskytnout licenci k vysílání, začal s ním ČRo jednat o narovnání,“ sdělil serveru Lidovky.cz mluvčí rozhlasu Jiří Hošna.

Rozhlas nabízí Smoljakovi peníze, aby mu kompenzoval neoprávněné nakládání s jeho právy. „Panu Smoljakovi jsme zasílali návrh o narovnání nevyřešených vztahů včetně finančních mezi ČRo a ním,“ podotkl Hošna. Jenže Smoljak zatím na výzvu nereagoval. Důvod je prostý, po rozhlasu nic nechce. „Chápu ČRo, že se snaží mít se mnou vztahy narovnané. Já nás oba ale pokládám za poškozené agenturou ECHO a nehodlám vůči ČRo vznášet jakékoliv nároky,“ vysvětlil.

Smoljak chce po Kotkovi 200 tisíc, hodlá je dát nadaci rozhlasu

Odpovědná je totiž podle něj právě Divadelní agentura ECHO, proto předžalobní výzvu nasměroval koncem března na ni. Po agentuře žádá zhruba 200 tisíc korun. Peníze si přitom nechce nechat. Pokud na ně dosáhne, je připravený je po odečtení nákladů na právníky věnovat Nadaci Českého rozhlasu. „Je to spřízněný subjekt s Českým rozhlasem. Myslím, že tak to bude eticky správné,“ vysvětlil svou motivaci Smoljak, jenž je dlouhodobým příznivcem rozhlasu a rovněž s ním externě spolupracuje.

Majitel Divadelní agentury ECHO, herec souboru Divadla Járy Cimrmana a jeho manažer Václav Kotek.

Zpětnou vazbu na svou předžalobní výzvu umožňující dohodu dosud neobdržel, v této souvislosti se server Lidovky.cz marně pokoušel zastihnout Kotkova právního zástupce. Nicméně pokud nedojde ke smírnému řešení rozepře, může se v krajním případě ocitnout až před soudem. Zda se sám cítí Český rozhlas podvedený, není jasné. „S dotazy směřující na agenturu ECHO v této fázi ČRo komentovat nebude,“ podotkl mluvčí Hošna.

Smoljak je jediným z držitelů autorských práv k repertoáru divadla (další jsou jeho tři sourozenci a Zdeněk Svěrák), který se zastupuje sám. Práva ostatních spravuje agentura Aura-Pont úzce spolupracující s agenturou Václava Kotka. „Kdybych byl zastoupen agenturou, ubral bych si nejen na možnosti rozhodovat o svých právech, ale vzdal bych se i možnosti jejich výkon kontrolovat. A nebýt mé kontroly, nikdy by se patrně nezjistilo, že existuje nějaká smlouva na 820 tisíc mezi agenturou ECHO a Českým rozhlasem,“ vysvětluje Filip Smoljak.