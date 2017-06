‚Brutální režim.‘ Smrt amerického studenta v KLDR přitáhla zájem světa

Ikonické portréty Kim Ir-sena a Kim Čong-ila vedle znaku Korejské strany práce. | foto: Reuters

SOUL Jihokorejský prezident Mun Če-in v úterý vyzval Severní Koreu, aby rychle vrátila do jejich zemí zadržené občany Jižní Koreje a Spojených států. Učinil tak den poté, co v USA zemřel student Otto Warmbier, který se domů vrátil po rok a půl trvajícím věznění v KLDR ve zuboženém stavu. Případ tvrdě odsoudil i americký prezident Donald Trump a kvůli lidským právům se jím zabývá i OSN. Cesty američanů do KLDR budou zřejmě omezeny.

Mun uvedl, že „je velmi politováníhodné, že Severní Korea nerespektuje lidská práva“. Soul se podle prezidentova mluvčího pokusí učinit vše pro návrat jihokorejců zadržovaných totalitním režimem.

Pchjongjang zadržuje podle dostupných informací tři jihokorejce a stejný počet Američanů, na jejichž potrestání za „protistátní činy“ si diktatura osobuje právo. Warmbier byl zadržen loni v lednu kvůli pokusu ukrást plakát s politickou tématikou z hotelu v Pchjongjangu a odvést ho ze země jako suvenýr. O dva měsíce později dostal trest 15 let těžkých prací za protistátní činnost.

Americký student, kterého minulý týden propustila KLDR, zemřel KLDR začátkem června nabídla USA propuštění dvaadvacetiletého Warmbiera „z humanitárních důvodů“. „Warmbier, který si odpykával trest těžkých prací, byl poslán domů 13. června 2017 z humanitárních důvodů na základě soudního rozhodnutí z téhož dne,“ napsala severokorejská agentura KCNA v krátké zprávě. Severokorejští představitelé americkým diplomatům podle listu The Washington Post řekli, že Warmbier onemocněl ve vězení botulismem, což je závažná paralyzující nemoc způsobená otravou, která může zapříčinit smrt. Když mu prý byla podána uspávací pilulka, upadl do kómatu, z něhož se už neprobral.

Po jeho příletu do rodné země se ukázalo, že muž má těžce poškozený mozek. Lékaři také uvedli, že nejevil žádné příznaky onemocnění botulismem. Utrpěl „značnou ztrátu mozkové tkáně ve všech částech mozku“, prohlásil lékař Daniel Kanter. Podle lékařů byl Warmbier v bdělém stavu, ale nereagoval na okolí. Nemluvil a „zdá se, že ani nerozuměl jazyku“, dodal Kanter. Student zemřel v pondělí v univerzitní nemocnici v Cincinnati. „Strašné trýznivé zacházení, kterého se dostalo našemu synovi v rukou Severokorejců, bohužel nutně nemohlo mít jiný konec, než tak smutný, jaký dnes zažíváme,“ uvedla rodina s tím, že mladík zemřel ve 14:20 (20:20 SELČ). Rodina poděkovala lékařům za péči, kterou jejich synovi věnovali. „Byl v klidu. Byl doma a my věříme, že to cítil,“ uvedli mladíkovi nejbližší. Student podle lékařů nereagoval na slovní podněty a žádným způsobem nekomunikoval.

Trump, na jehož příkaz byl Warmbier do USA převezen, se v pondělí ostře ohradil proti „tvrdým podmínkám“, kterým byl odsouzenec vystaven v KLDR. „Je to brutální režim,“ uvedl šéf Bílého domu, který dlouhodobě volí vůči Pchjongjangu velmi rázná slova. Napětí mezi sousedy na Korejském poloostrově v posledních měsících vzrostlo kvůli zvýšenému počtu raketových či nukleárních testů Severní Koreje. Dá se očekávat, že úterní cvičení čtyř letadel vyvolá negativní odezvu Pchjongjangu. O případ se zajímá i vyšetřovatel OSN pro lidská práva Tomas Ojea Quintana. „Vítám zprávu o Warmbierově propuštění, zároveň jsem ale velmi znepokojen jeho zdravotním stavem. Úřady KLDR musejí podat jasné vysvětlení, jakým způsobem Američan upadl do kómatu,“ napsal ve svém prohlášení Quintana.

Konec cest do Severní Koreje Turistická kancelář Young Pioneer Tours, která působí v Číně a která zprostředkovala Otto Warmbierovi cestu do Severní Koreje, přestane pro americké občany organizovat cesty do této komunistické země.

V úterý její zástupce oznámil, že Warmbierův případ ukazuje, že pro Američany je pobyt v KLDR „příliš velké riziko“. Severní Korea údajně nepovolila žádnému pracovníkovi kanceláře sejít se s Američanem po jeho zatčení. Severní Korea ve Warmbierově případu podle operátora postupovala „strašným“ způsobem. Young Pioneer Tours se specializuje na organizování pobytů v KLDR a sídlí ve středočínském Si-anu.