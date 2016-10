Smrt krále vyvolává v Thajsku obavy. Sjednocoval a udržoval problémy pod pokličkou

Tisíce Thajců v Bangkoku lemovaly cestu, kterou projížděl konvoj s ostatky krále Pchúmipchona Adundéta. Konvoj mířil z nemocnice, kde monarcha ve čtvrtek zemřel, ke královskému paláci. V historické čtvrti Bangkoku míjel truchlící Thajce oblečené v černém, z nichž mnozí drželi nad hlavou králův portrét. Lidé se na úzkých, rozpálených chodnících ukrývali pod slunečníky nebo se ovívali vějíři.

Nejdéle vládnoucí monarcha na světě, který byl během svého 70letého panování uctíván jako otcovský vzor, zemřel ve čtvrtek po dlouhé nemoci ve věku 88 let. Zdraví měl sice podlomené už několik let, jeho smrt ale Thajsko šokovala a země se ponořila do ročního období smutku.

Thajský kabinet vyhlásil kvůli truchlení za krále den volna a vlajky budou po 30 dní staženy na půl žerdi. Filmové projekce, koncerty a sportovní události byly zrušeny nebo odloženy. Zpravodajské servery mají černobílou vizáž a televizní kanály vysílají pořady o králově životě. Obchody, burza a ostatní finanční instituce ale zůstaly otevřené.

Bezpečí především

Portrétu zesnulého monarchy se před královský palác v Bangkoku přišel poklonit také 53letý Sutchad Kongjeam. Smrt krále je pro něj jako ztráta vlastního otce. „Byl srdcem celé země,“ řekl agentuře Reuters. Podle něj událost Thajskem otřásla a připravila lidi o jistotu. Další Thajci se shodují, že se za Pchúmipchonovy vlády jejich život zlepšil a že pro zemi vykonal mnoho dobrého.



Několikrát se zasloužil o zklidnění situace v krizových obdobích, mnoho Thajců se tak po jeho smrti obává o budoucnost své země. Armáda, která v zemi před dvěma roky uchvátila moc, se po desetiletí dovolávala své povinnosti bránit monarchii, aby ospravedlnila zásahy do politiky.

Thajský premiér Prajutch Čan-Oča, který je v čele vojenské vlády, ale ve čtvrtek prohlásil, že jeho hlavní prioritou je bezpečnost. V reakci na smrt krále tak nařídil rozmístit po zemi další vojáky. Přísná bezpečnostní opatření byla v pátek v Bangkoku poznat – vojáci byli vidět na kontrolních stanovištích, křižovatkách i u vládních úřadů.

Princ čeká

Novým vůdcem Thajska by se měl stát králův jediný syn, 64letý korunní princ Mahá Vatčirálongkón. N edosahuje ale takového respektu, jaký získal během svého života na trůnu jeho otec. Třikrát ženatý a rozvedený následník navíc většinu života strávil mimo zemi, zejména v Německu.



VIDEO: Thajský premiér a vláda vzdávají hold zesnulému králi Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Pchúmipchona naopak vnímali mnozí Thajci jako poloboha. Snažil se pomáhat chudým na venkově a srdce lidí si získal i charitativní prací. Velkou autoritu měl iu politiků, přestože neměl prakticky žádnou politickou moc. Za jeho vlády se v Thajsku vystřídalo 26 vlád a král byl vnímán jako prvek zajišťující stabilitu.

Nejistá budoucnost

Thajskem v poslední době otřásly bombové útoky a po desetiletí zmatku včetně dvou převratů a krvavých protestů bojuje také s rivalitou mezi vojenským vedením země a populistickými politickými silami. Potýká se i s dlouhotrvajícími násilnými separatistickými tendencemi v muslimských provinciích na jihu země.



Premiér ale varoval před kýmkoli, kdo bych chtěl využít královy smrti ve svůj prospěch. Oznámil také, že korunní princ chce truchlit s občany a odložit nástup na trůn na pozdější dobu, až po výzvě parlamentu.