Smrt pražského hasiče ve Zvoli zůstává záhadou. Přesné příčiny se asi nikdy nezjistí

Nastoupil k pražským hasičům 13. 12. 1993. Celou dobu sloužil na stanici č. 8 Radotín ve směně B. Po absolvování specializačních kurzů se stal technikem chemické služby. „Byl zkušeným hasičem, pracoval samostatně, ale zároveň uměl podpořit týmovou práci celé jednotky. Jan Odermatt byl skvělý kolega a kamarád. Pro pražské hasiče je jeho odchod bolestnou ztrátou. Čest jeho památce,“ stálo v prohlášení pražských hasičů.

„Honza byl pražským hasičem 24 let a celý svůj profesní život prožil v uniformě. Věděl, že dělá prospěšnou práci, kterou se my hasiči snažíme dělat bezpečným způsobem. Když máme na sobě naši moderní hasičskou výstroj, tak si mnohdy připadáme až nesmrtelní. Minulý týden se ale ukázalo, že to vždycky není pravda. Doma byl ten nejlepší táta, v práci zkušený hasič, skvělý kamarád. Byl a vždycky bude jeden z nás. Čest jeho památce,“ řekl ředitel pražských hasičů Roman Hlinovský na pohřbu.