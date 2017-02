Snaha o poslední záchranu? Ředitel ztrátových Paramount Pictures dostal padáka

Pro studio Paramount Pictures šlo o krušných posledních pár let. 15. února přinesl deník New York Post informaci o tom, že výkonný ředitel Viacomu Bob Bakish zvažuje Greye vyhodit. Pod jeho vedením studio v prvních letech zažilo i úspěchy, ale poslední dobou šlo z průšvihu do průšvihu - filmy jako Ben-Hur a Whiskey Tango Foxtrot byly kasovní propadáky a studio poslaly do rudých čísel. V září 2016 si Paramount Pictures vzalo půjčku 115 milionů dolarů na pokrytí ztrát způsobených neúspěchem snímku Monster Truck, jenže filmu zbývaly ještě celé čtyři měsíce do premiéry. I tato zjevná nevíra v úspěch byla teď jedním z důvodů pro razantní personální krok podniknutý společností Viacom.

Ve středu napsal Brad Grey email ve kterém se se svými kolegy loučí. „Od chvíle, kdy jsem v roce 2005 do Paramount Studios vkročil, věděl jsem, že budu předsedat ikonické instituci. Ani ve snu by mě nenapadlo, že toto privilegium bude trvat celých dvanáct let,“ píše se ve zprávě.

Grey ale nestál jen za úpadkem studia. Minulý měsíc přesvědčil dvě čínská studia (Shanghai Film Group a Huahua Media) aby do Paramount Pictures investovaly miliardu dolarů, peněz, které studio citelně potřebovalo. Zároveň dohodl s komiksovým gigantem Marvel smlouvu na výhradní distribuční práva na sedm let (2005-2012) a v roce 2008 nechal zakoupit studio DreamWorks SKG, které dalo vzniknout třeba úspěšné sérii Transformers.

New York Post dále uvádí, že Brad Grey se měl „popravčí sekeře“ dlouhou dobou vyhýbat tím, že bral Shari Redstoneovou, spolumajitelku Viacomu, na drahé večeře a seznamoval ji s filmovými hvězdami jako Maryl Streepová.

Ačkoliv byla celková ztráta Paramount Pictures za minulý rok 445 milionů dolarů, filmy studia jsou letos paradoxně nominovány na rekordních 18 Oscarů, a to hlavně za snímky Příchozí a Fences.