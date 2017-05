Sněmovna: Babiš opakovaně veřejně lhal, Zeman by měl dodržovat ústavu

Sobotka chce jednání Bezpečnostní rady státu Premiér Bohuslav Sobotka předpokládá, že "ideálně příští týden" svolá kvůli aktuálním nahrávkám vicepremiéra Andreje Babiše jednání Bezpečnostní rady státu (BRS). Řekl to ve středu večer novinářům v Lucembursku. O tento krok jej v úterý požádal předseda KDU-ČSL Pavel Bělobrádek.

"Určitě tam pozvu zástupce příslušných složek tak, abychom obdrželi aktuální informace o tom, co se odehrává. Samozřejmě v rámci toho, co mohou členové vlády v takovéto situaci slyšet a vědět," prohlásil předseda vlády. Politickou situaci v České republice v posledních dnech zásadním způsobem ovlivnila trojice nahrávek, které na internetu zveřejňuje kdosi neznámý. Ze sestříhaných a tajně pořízených nahrávek se kromě jiného zdá, že Babiš mohl ovlivňovat jím vlastněná média či mohl mít přístup k živým policejním svazkům. Premiér Sobotka minulý pátek podal prezidentovi Miloši Zemanovi návrh na Babišovo odvolání z vlády, hlava státu zatím s tímto krokem otálí.