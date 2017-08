Sněmovna dostala žádost policie o vydání Babiše a Faltýnka k trestnímu stíhání

PRAHA Poslanecká sněmovna obdržela žádost policie o vydání předsedy hnutí ANO Andreje Babiše a prvního místopředsedy hnutí Jaroslava Faltýnka k trestnímu stíhání. Policie je chce stíhat kvůli kauze Čapí hnízdo.

Předsedkyně mandátového a imunitního výboru Miroslava Němcová LN potvrdila, že o vydání poslanců Babiše a Faltýnka budou jednat členové výboru příští pátek 18. srpna. „Základní skutečnosti sdělíme, až se sejdeme. Předběžný termín je na příští pátek. Tam by byl určen zpravodaj a jednání by se přerušilo. Jsou pozvaní dotčení poslanci, aby se mohli vyjádřit. Pak se určí druhý termín setkání,“ řekla LN Němcová. Vše se podle ní musí stihnout do 2. září, kdy začíná řádná schůze Poslanecké sněmovně, které výbor podá zprávu.

„Dnes jsem obdržel od služby hospodářské policie a vyšetřování, odboru hospodářské kriminality Krajského ředitelství policie v Praze žádost o udělení souhlasu s trestním stíháním dvou poslanců, a to poslance Andreje Babiše a poslance Jaroslava Faltýnka,“ potvrdil informaci MF DNES Jan Hamáček.



Jaroslav Faltýnek pro Seznam Zprávy řekl, že o žádosti policie ví. Vydání se prý bránit nebude, potvrdil také, že jde o kauzu Čapí hnízdo.



Zatím nebyl nikdo obviněn

Předseda Sněmovny Jan Hamáček (ČSSD) zatím nechtěl komentovat politické důsledky policejní žádosti. České televizi řekl, že Faltýnek i Babiš budou mít šanci se k věci vyjádřit a teprve potom bude čas uvažovat o dalších krocích.



Mluvčí pražského městského státního zastupitelství Štěpánka Zenklová potvrdila, že žádost se týká dvou poslanců a souvisí s kauzou dotací na farmu Čapí hnízdo. Ke konkrétním jménům se Zenklová nevyjádřila. Dodala, že v případu zatím nebyl nikdo obviněn.



Poslance ani senátora nelze podle Ústavy trestně stíhat bez souhlasu komory, jejímž je členem. Pokud Sněmovna nebo Senát souhlas odepře, je stíhání vyloučeno po dobu trvání mandátu. Policie ho může případně obvinit až potom, co mu skončí mandát.

Morální kodex hnutí ANO 2011 stanoví, že reprezentant hnutí nevyužije v případě trestního stíhání poslaneckou nebo senátorskou imunitu a požádá příslušný výbor, aby neprodleně navrhl jeho vydání. Jedinou výjimku v tomto ohledu tvoří případné stíhání za politické projevy pronesené na půdě Parlamentu ČR.

Čapí hnízdo prý tehdy Babiš nevlastnil

Babiš čelí v souvislosti s Čapím hnízdem od sklonku roku 2015 trestnímu oznámení. Farma patřila do přelomu let 2007 a 2008 do Babišova Agrofertu. Poté změnila formu vlastnictví, a nebylo tak možné dohledat jejího majitele. Díky změně dosáhla na padesátimilionovou evropskou dotaci. Po několika letech, kdy dodržovala dotační podmínku, se vrátila mezi firmy Agrofertu. Babiš na mimořádné schůzi Sněmovny svolané z popudu opozice řekl, že v době získání dotace vlastnily farmu jeho dvě dospělé děti a bratr jeho partnerky.

Lhůta pro policejní rozhodnutí v kauze se několikrát prodlužovala. Dohledové Vrchní státní zastupitelství v Praze však v prošetřování možného dotačního podvodu neodhalilo žádné významné pochybení. Dotace pro Čapí hnízdo prověřuje i Evropský úřad pro boj proti podvodům OLAF, který chce k závěru dospět do konce letošního roku.