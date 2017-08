Sněmovna o vydání Babiše, promluví končící Mach a pouť do Mekky

PRAHA Sněmovní mandátový a imunitní výbor se bude ve středu odpoledne opět zabývat policejní žádostí o vydání předsedy hnutí ANO Andreje Babiše a jeho prvního místopředsedy Jaroslava Faltýnka k trestnímu stíhání kvůli dotaci na projekt Čapí hnízdo. Výbor už se žádostí jednou zabýval, jednání ale přerušil a požádal o celý vyšetřovací spis. Na další jednání si také pozval oba poslance. Babiš potvrdil, že se jednání výboru zúčastní. Pozváni jsou také zástupci policie a státního zastupitelství.

Padesátimilionová dotace. Faltýnek a Babiš čelí trestnímu oznámení v souvislosti s Farmou Čapí hnízdo od sklonku roku 2015. Firma patřila do přelomu let 2007 a 2008 do holdingu Agrofert, který Babiš tehdy vlastnil. Poté změnila formu vlastnictví, a nebylo tak možné dohledat jejího majitele. Díky změně dosáhla na padesátimilionovou evropskou dotaci.



Mach bude vysvětlovat. Europoslanec a předseda Svobodných Petr Mach končí v Evropském parlamentu (EP). Mach je pražským lídrem své strany pro letošní sněmovní volby. Jeho nástupcem v EP se podle všeho stane Jiří Payne, někdejší poradce prezidenta Václava Klause. “Potvrzuji, že to je pravda. Rezignuji a můj mandát končí koncem srpna, 31. srpna,“ řekl Mach. Důvody chce oznámit ve středu ve 13:00 na tiskové konferenci v Praze.



Chovanec bude pronásledovat přes hranice. Ve Furth im Waldu se uskuteční cvičení české a bavorské policie v přeshraničním pronásledování. Za ČR se zúčastní ministr vnitra Milan Chovanec, policejní prezident Tomáš Tuhý a ředitel Krajského ředitelství policie Plzeňského kraje Pavel Krákora. V Konferenčním centru ve Furth im Waldu si pak politici a hosté budou mít možnost prohlédnout vozidla, výstroj a výzbroj české i bavorské policie.

Začíná pouť do Mekky. Hadždž se koná mezi 8. a 12. dnem posledního měsíce lunárního kalendáře, jímž se muslimové řídí. Letos má začít 30. srpna a potrvá do 4. září. Pouť do Mekky má vykonat každý zdravý muslim aspoň jednou za život, jde o jednu z hlavních povinností muslima. Očekávají se na ní více než dva miliony věřících z ciziny.