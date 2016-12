Sněmovna souhlasí s přijetím Černé Hory do NATO. Komunisté hlasování nezvrátili

Černá Hora o vstup do NATO, ale i do Evropské unie jednoznačně stojí, uvedl ministr zahraničí Lubomír Zaorálek (ČSSD). Tato balkánská země je podle něho na začlenění do aliančních struktur připravena, například už se podílí na misi v Afghánistánu. „Černá Hora jednoznačně postoupila nejdál,“ zdůraznil.

Před rozšířením NATO o Černou Horu varoval Leo Luzar (KSČM), podle něho jde o „nestabilní území“. „Členství přinese Černé Hoře jen imaginární pocit bezpečí,“ uvedl. Severoatlantickou alianci Luzar označil za relikt studené války. Komunisté zůstali v kritice osamoceni. „Snažíme se o stabilizaci západního Balkánu,“ zdůraznil například Ivan Gabal (KDU-ČSL).

Pro návrh hlasovalo 95 ze 117 přítomných poslanců. Proti bylo 16 poslanců výhradně z řad KSČM.

Protokol o přistoupení podepsali představitelé Černé Hory a členských zemí aliance v květnu v Bruselu. Mohl tím odstartovat ratifikační proces ve státech sdružených v NATO, na jehož konci by se Černá Hora měla stát 29. členem aliance. Už nyní se její zástupci mohou jako pozorovatelé účastnit všech jednání bloku.

Přistoupení Černé Hory k NATO bude prvním rozšířením Severoatlantické aliance od roku 2009, kdy do organizace vstoupily Albánie a Chorvatsko.